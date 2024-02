L’Hockey Piné torna a giocare in casa contro il Round Robin

venerdì, 16 febbraio 2024

Trento – L’Hockey Piné torna a giocare in casa nell’ultima giornata di ritorno del Round Robin del campionato di IHL Division I e lo farà affrontando il Vinschgau. L’incontro si svolgerà domani, sabato 17 febbraio, dalle 20:30 all’Ice Rink.

Le tigri, reduci dall’ottima vittoria fuori casa contro i Milano Devils, cercheranno di confermarsi, mentre la squadra ospite vorrà rifarsi dopo la sconfitta rimediata all’andata di 2-4. Il Laces ha due vittorie consecutive alle spalle con le quali ha sconfitto infatti il Cadore per 5-1 e i Milano Devils nella prima di ritorno di questa seconda fase. Lo stesso vale per i padroni di casa, che hanno il morale alto dopo i successi ottenuti contro il Pieve ed il Milano. Le ultime prestazioni di entrambe le squadre sono quindi apparse sempre più convincenti, di conseguenza nulla è ancora deciso e tutto è da giocare. Questo match è molto importante per i gialloneri per mantenere la prima posizione in classifica.

Le parole di Andrea Valcanover, allenatore del Piné: “Tutti sanno l’importanza di questa partita. È la gara decisiva per la qualificazione diretta in semifinale, pertanto credo che si giocherà su ritmi elevati e i nostri avversari cercheranno di metterci da subito in difficoltà. Abbiamo preparato questa sfida con grande impegno, stiamo bene e ci crediamo. Sabato ci vorrà grande attenzione, grande determinazione, requisiti che servono per disputare una partita importante”.

Per l’occasione sarà presente anche Stefano Dalvai, medaglia d’oro nella corsa su strada nella categoria 30-39 negli ultimi World Transplant Games. Stefano ha beneficiato nove anni fa di un trapianto di midollo osseo e ora partecipa a maratone e gare di trail running per sensibilizzare le persone a donare organi, sangue e tessuti.

La classifica del girone A: Ares Sport rimane in prima posizione con 20 punti, segue il Gherdeina con 10. In terza posizione si trova l’HC Chiavenna con 5. Il quarto posto della classifica è occupato dal Valpellice con 3 punti. La classifica del girone B: il Piné occupa la prima posizione con 15 punti, segue il Vinschgau con 13. Poi troviamo il Cadore, che scivola al terzo posto con 10 punti, chiude la classifica il Milano Devils a quota 0.