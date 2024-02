L’Hockey Piné supera il Cadore, è solo in testa alla classifica IHL Division I

domenica, 4 febbraio 2024

Trento – L’Hockey Piné vince contro il Cadore e guadagna così la terza vittoria consecutiva nella seconda fase del campionato IHL Division I. Nel match della prima giornata di ritorno di Round Robin disputata a Pieve di Cadore, ai pinetani sono bastate le reti di Gobbetti e la doppietta di Pertoldi per ottenere i tre punti, che fruttano la prima posizione in classifica.

La partita inizia sui binari giusti per i trentini. Al 2’ il Piné si porta in vantaggio grazie alla firma di Gobbetti, ma lo svantaggio non demoralizza la truppa di casa, che al 12’ riporta il match in parità: assist di Dell’Acqua per la rete di Moretti dell’1-1. Le tigri prendono coraggio e al 37’ ribaltano l’incontro con Pertoldi. Il vantaggio si allunga sempre grazie a Pertoldi, che al 53′ trova la gabbia avversaria su assist di Colombini. Al suono della sirena i pinetani possono festeggiare.

Ora c’è nuovamente il Milano nel mirino per la seconda gara di ritorno. I ragazzi di Valcanover sono pronti ad affrontare i Devils sabato 10 febbraio alle ore 18.40 a Sesto San Giovanni. Sarà una settimana di lavoro per le tigri ed ogni risultato da qui in avanti avrà un peso sempre più determinante.

I risultati della terza giornata di Round Robin del girone A: HC Valpellice – Ares Sport 2-6, HC Chiavenna – HC Gherdeina C 4-5.

La classifica: Ares Sport rimane in prima posizione con 17 punti, segue il Gherdeina con 10. In terza posizione si trova l’HC Chiavenna con 3. Il quarto posto della classifica è occupato dal Valpellice con 2 punti.

I risultati della prima giornata di Round Robin del girone B: HC Milano Devils – AHC Vinschgau Eisfix 3-9, HC Cadore – HC Piné 1-3.

La classifica: l’Hockey Piné occupa la prima posizione con 12 punti, segue il Vinschgau con 10. Gli stessi del Cadore, che scivola al terzo, chiude la classifica il Milano a quota 0.