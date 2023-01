L’Hockey Piné si rifà contro il Real Torino ed è secondo

lunedì, 16 gennaio 2023

Baselga di Pinè – Riscatto doveva essere e riscatto è stato. L’Hockey Piné è tornato a rialzare la testa contro il Real Torino, battuto 4-2 all’Ice Rink. Dopo la sconfitta dell’andata all’overtime, i ragazzi di Andrea Valcanover non solo sono riusciti a vendicare il ko di qualche settimana fa, ma sono tornati alla vittoria, che era l’unica cosa che contava per tornare a mettere il fiato sul collo alla capolista Feltre, comunque vittoriosa per nove reti a due sul campo di Milano.

Piné torna in seconda posizione in campionato: i trentini sono distanti sette punti dalla prima posizione ma, avendo iniziato il girone di ritorno col piede giusto, tutto può ancora succedere.

Il match dell’Ice Rink, come svelato alla vigilia, è stato intenso sin dalle prime battute, con i padroni di casa vogliosi di gonfiare il sacco per cercare subito d’indirizzare la gara a proprio favore.

La partita è difficile sin dal fischio d’inizio e il Piné lo sa bene. Il Torino, infatti, passa in vantaggio quasi alla fine della prima frazione con Riccardo Corio, poi i gialloneri reagiscono furiosamente e trovano il pari con Francesco Decarli su assist di Daniele Colombini. Per le squadre in campo è difficile aprire un varco e il terzo gol dell’incontro arriva solo al 43’, con il Piné che si porta in vantaggio con la firma di Luca Biasioni. Quattro minuti più tardi, invece, arriva anche il tris siglato da Francesco Pertoldi. Il Real Torino accusa il colpo ma non demorde e accorcia le distanze al 52’ con Tommaso Ottino su assist di Riccardo Corio. La partita torna a farsi dura per i pinetani, ma al 59’ il secondo gol della serata di Luca Biasioni riporta i tre punti in casa Piné.

Il Piné torna così alla caccia del Feltre, mentre il Chiavenna è terzo a due punti di distacco dai trentini. Terzo il Gherdeina con 5 punti. Torino e Milano chiudono la classifica, rispettivamente a 4 e 3 punti.

Le dichiarazioni post partita di Andrea Valcanover, allenatore dei pinetani: «Purtroppo soffriamo il Torino e si è visto anche in questa partita. Non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Solamente nel terzo tempo, con un cambio di ritmo e con grande carattere e determinazione, abbiamo portato a casa la vittoria».

L’analisi di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: «Nonostante un avvio sottotono, i ragazzi sono riusciti a imporre il loro gioco, soprattutto nel secondo e nel terzo tempo. Purtroppo dobbiamo ancora perfezionare alcune cose nel reparto offensivo, mentre non possiamo certo lamentarci per ciò che riguarda la nostra fase difensiva. Sono comunque fiducioso, perché vedo uno spogliatoio sempre più affiatato e questo è il fattore che ci ha permesso di continuare a crescere nel corso delle ultime stagioni. Approfitto per fare i migliori auguri al nostro giocatore Christian Gobbetti che si è infortunato».