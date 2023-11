L’Hockey Piné si rifà battendo 3-2 il Cadore: risultati e classifica IHL Division 1

domenica, 19 novembre 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné vince e si riscatta sul ghiaccio amico superando il Cadore. La sfida valida per la terza giornata di ritorno del campionato di IHL Division 1, giocata sabato sera, finisce con un bel 3–2 a favore degli uomini di Andrea Valcanover, che rimangono così al terzo posto della classifica.

Le tigri si fanno fin da subito aggressive con il gol di Costa al 1’, grazie all’assist di Pertoldi e Pallabazzer. Il Piné si difende con ordine e cerca diverse volte la rete del raddoppio con Brezzi, Pedrolli e Biasioni, senza però inquadrare la porta avversaria.

Il secondo tempo si apre col tentativo del Cadore di riaprire la gara. Ci riesce al 24’ con De Lotto, che supera l’estremo difensore di casa. I gialloneri rispondono ed attaccano con continuità, senza però trovare la via del raddoppio, che viene invece siglato dai ragazzi di Pieve al 31’ con Talamini. I pinetani non demordono ed al 37’, finalmente, violano la porta avversaria grazie a Pallabazzer su assist di Pertoldi. Il secondo periodo finisce quindi in parità.

Il terzo tempo vede il Piné segnare la rete del vantaggio (59’) con Rocco servito da Costa, una marcatura decisiva ai fini del risultato finale. La partita termina così con la vittoria dei gialloneri, che sabato prossimo alle ore 19 saranno ospiti dell’AHC Vinschgau Eisfix.

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri: «Quella di ieri è stata una vittoria molto importante ai fini della classifica. Sofferta come sempre, perché comunque il Cadore è una compagine compatta e con un gioco molto fisico. Ieri sera con qualche manovra di aggiustamento delle linee, abbiamo trovato la combinazione giusta per portare a casa tre punti importantissimi. Sabato ci aspetta il Laces, che sicuramente vorrà tenersi stretto il secondo posto, ma sono fiducioso in quanto i ragazzi stanno dimostrando carattere e grinta ogni partita sempre di più».

I risultati della terza giornata di ritorno: HC Piné – HC Cadore 3-2; HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale – AHC Vinschgau Eisfix 2 7, Ares Sport – Gherdeina 9-1.

La partita giocata venerdì 17 tra HC Valpellice – HC Gherdeina si è chiusa con la vittoria dei padroni di casa per 4-2 mentre oggi scenderà in campo l’HC Chiavenna, che incontra i Milano Devils.

La classifica: Ares Sport 27, AHC Vinschgau Eisfix 21, HC Piné 19, HC Chiavenna 14, HC Cadore 12, HC Gherdeina C 6, HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 6 e Milano Devils 0.