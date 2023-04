L’Hockey Piné si prende gara 1 della finale contro Feltre

martedì, 4 aprile 2023

Baselga di Pinè – È un Hockey Piné sensazionale, che batte Feltre in casa per tre reti a due in gara 1 delle finali e può già chiudere i giochi sabato in occasione di gara 2. La partita dell’Ice Rink, quindi, potrà già essere decisiva per decretare la squadra vincitrice del campionato di IHL Division I.

L’incontro del Palaghaiccio Drio le Rive, invece, è iniziato nel segno della formazione ospite, brava a sbloccare l’incontro dopo 23’ con la firma di Mirco Pedrolli. Il Feltre non ci sta e alla mezz’ora i veneti trovano la rete del pari. De Giacinto innesca Da Forno che non sbaglia davanti al portiere. Il Piné, dal canto suo, dimostra subito di non essere da meno e nel giro di 7’ il capitano Daniele Colombini firma le due reti che mettono in cassaforte il risultato.

Inutile il gol al 43’ di Tobia Fantinel, con le due squadre che arrivano al fischio finale sul punteggio di tre reti a due per i trentini che, ora, possono sognare in grande. Sabato c’è gara 2 e i gialloneri vorranno sicuramente vincere davanti al loro pubblico.

La soddisfazione di coach Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné: «Bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre davanti a un folto pubblico. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 ma con molte occasioni da entrambi le parti dove i due portieri hanno fatto la differenza, nel secondo tempo abbiamo alzato il livello del gioco e con grande determinazione e voglia siamo andati sul doppio vantaggio. Nel terzo tempo giocando con grande intensità difensiva ci ha permesso di portare a casa una importantissima vittoria. Ma adesso dobbiamo dimenticare in fretta questa vittoria e pensare subito a gara 2. Abbiamo una grande occasione e non dobbiamo sprecarla».

Le dichiarazioni post partita di Paolo Ciurletti, team leader dei pinetani: «Abbiamo giocato, oltre al Feltre, anche contro 2000 tifosi avversari, ma i ragazzi si sono concentrati nonostante il clima ed hanno giocato con la testa ma soprattutto con il cuore. Siamo entrati in campo convinti che ormai arrivati a questa fase della stagione il Piné sia la squadra da battere e lo abbiamo dimostrato. Ora testa a sabato per concludere una stagione direi perfetta».