L’Hockey Piné chiude con un ko a Feltre

lunedì, 13 febbraio 2023

Feltre – Il Master Round dell’Hockey Piné finisce con una sconfitta. A Feltre i ragazzi di Valcanover cadono di misura per due reti a una ma restano secondi in classifica, dopo una seconda fase di stagione a tratti convincente, altre volte poco efficace.

Poco male per la formazione trentina, che a Feltre ha cercato di sperimentare nuove soluzioni in vista dei playoff ormai alle porte.

Come sempre, la partita contro i veneti è stata molto combattuta, anche perché i bellunesi sono i vincitori del round. Quindi, Daniele Colombini e compagni hanno cercato da subito di mettere i veneti alle corde, ma senza troppa fortuna. Al 29’ i padroni di casa hanno sbloccato la partita grazie a Tobia Fantinel. La reazione del Piné è arrivata solo al 55’ con il pari di Rudi Locatin e poi, a pochi secondi dalla fine, il Feltre ha trovato il gol vittoria con Matteo Dall’Agnol.

Si chiude così la seconda tranche della stagione dei trentini, secondi in classifica a 20 punti. Termina in bellezza il Feltre, primo a 36 punti, mentre Chiavenna è terzo a 16 punti. Quarto il Real Torino con 13 punti, una in più del Gherdeina quinto e del Milano Old Boys, ultimo con soli 3 punti.

Un’occhiata anche al Qualification Round, con Cadore che ha chiuso primo in classifica con 22 punti, tre in più del Fanano Miners secondo e dieci in più del Vinschgau terzo. Chiudono Valpellice a 10 e Aosta a 3.

Le dichiarazioni di coach Andrea Valcanover, allenatore dell’Hockey Piné, a fine partita: «Quella contro Feltre è una partita sentita, sia a livello emotivo che agonistico. Abbiamo comunque disputato una grande partita. Sono molto contento di quello che hanno fatot vedere i miei ragazzi, ma c’è il rammarico di non aver portato a casa la partita. Dopo aver raggiunto il pareggio potevamo chiudere l’incontro costruendo diverse occasioni. Dispiace tornare a casa a mani vuote. Ora, testa ai playoff. Siamo pronti».

Il commento di Paolo Ciurletti, team leader dei gialloneri, al termine dell’incontro con il Feltre:« Contro Feltre abbiamo visto un buon hockey, nonostante il risultato. Sono soddisfatto perché la squadra sta girando bene e il clima nello spogliatoio è molto buono. Siamo consapevoli che anche quest’anno possiamo ambire a un ottimo risultato».