L’Hockey Piné batte Feltre ed è campione

mercoledì, 12 aprile 2023

Baselga di Pinè – L’Hockey Piné vince il campionato di IHL Division I. Sabato, all’Ice Rink, i trentini hanno battuto Feltre di misura e al termine di una partita comunque tirata dove le occasioni da gol non sono state tantissime ha potuto stappare lo spumante per festeggiare una vittoria sofferta e allo stesso tempo meritata. La partita dell’Ice Rink è andata in scena di fronte a 1300 spettatori che, dopo il successo dell’andata, pregustavano già il sapore della vittoria.

E così è andata. Il Piné, dopo una lunga fase equilibrata, ha sbloccato l’incontro con la rete di Luca Biasioni poco dopo lo scoccare del 21’ e poi i ragazzi di Valcanover si sono preoccupati di mantenere il risultato senza sbilanciarsi. Feltre ci ha provato in tutti i modi, ma ii gialloneri hanno legittimato la loro superiorità.

La gioia dei trentini è stata irrefrenabile. Tutta la squadra e l’ambiente gialloblù si sono lasciati andare ai giusti festeggiamenti del caso. La stagione è stata lunga, non ha nascosto insidie né momenti difficili, ma il Piné non si è mai perso d’animo ed è riuscito a ottenere il massimo.

Del futuro della squadra se ne parlerà in un secondo momento, ora Daniele Colombini e compagni hanno giustamente di che festeggiare al termine di una stagione da protagonisti.