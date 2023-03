Le firme di Del Longo e Scribani sulla Misurina Winter Run: i risultati

lunedì, 6 marzo 2023

Auronzo di Cadore – Le firme di Gabriele Del Longo e Francesca Scribani sulla quarta edizione della Misurina Winter Run, la gara di corsa in alta montagna proposta da Cadini Promotion nell’ambito degli eventi Tre Cime Experience che si è svolta in una splendida giornata di sole. Teatro di gara, i sentieri attorno alla perla dolomitica attorniata da vette dalla suggestione unica come i Cadini e le Tre Cime di Lavaredo, in uno scenario perfettamente imbiancato dopo la nevicata dei giorni scorsi.

Percorso con partenza e arrivo nei pressi della partenza della sciovia La Loita: 17 i chilometri di sviluppo, con 800 metri di dislivello. Il punto più alto, il passaggio ai 2.300 metri del rifugio Auronzo. Il più veloce è stato un atleta polacco che, però, è stato squalificato in quanto non in possesso dell’ abbigliamento e dell’attrezzatura obbligatori per una competizione in alta montagna. «Ovviamente, siamo dispiaciuti ma la sicurezza per noi è primaria e, su questo, non facciamo deroghe» spiega il presidente di Cadini Promotion, Ivano Molin. A vincere, così, è stato l’ingegnere cadorino Gabriele Del Longo, già vincitore della Misurina Sky Race lo scorso settembre. Sul secondo e terzo gradino del podio il giovane longaronese Raffaele Teza, con un distacco di 2’30”, e l’auronzano Nicola Pais Bianco, a 4’30”. Tra le donne, prima Francesca Scribani in 1h41’42”.

Accanto alla gara competitiva si è svolta anche una non competitiva aperta a tutti, su percorso ridotto, di 4 chilometri, la Family Run. «Abbiamo voluto abbinare aspetti agonistici a un’opportunità di vivere la neve e la montagna in maniera tranquilla. Siamo soddisfatti di questa quarta edizione che ha visto partecipare anche diversi piccoli runner, per noi la cosa più bella» dice ancora Molin. «Il prossimo appuntamento per Cadini Promotion è fissato per l’1 aprile con la classicissima Staffetta di Misurina: sci di fondo, sci alpinismo e sci alpino».

Classifica femminile: 1. Francesca Scribani 1h41.42; 2. Maria Nicoleta Rusu (Nuova Corti Racing Sassuolo) 1h46.20; 3. Katia Zandegiacomo Mazzon 1h47.01; 4. Marina Menardi (Atletica Cortina) 1h53.49; 5. Annalisa Tironi 1h56.45; 6. Giorgia Toffolo 2h06.15; 7. Elisa Pagnacco (Ryd Treviso) 2h10.25; 8. Susanna De Giorgio (Jalmicco Corse) 2h17.31; 9. Giada Squizzato 2h18.13; 10. Samantha Dal Bello (Spirito Trail) 2h21.43.

Classifica maschile: 1. Gabriele Del Longo 1h19.55; 2. Raffaele Teza (Macelleria Angeloni) 1h22.25; 3. Nicola Pais Bianco 1h24.25; 4. Marco Piccin 1h26.55; 5. Luca Mosena (Atletica Zoldo) 1h27.03; 6. Lorenzo Pais Bianco 1h28.25; 7. Federico Vecellio Patis 1h32’07”; 8. Andrea Tomba (Atletica 2000) 1h38’29; 9. Alberto Pompanin (Atletica Cortina) 1h44.30; 10. Marco Guerri (Tribo) 1h44.48; 11. Matteo Pison 1h48.53; 12. Cristian Sorin Onea 1h49.48; 13. Mauro De Martin 1h50.06; 14. Lorenzo Panzera (Team Anfela) 1h50.12; 15. Roberto Da Vià (Team Anfela) 1h50.12.