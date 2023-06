L’Alto Sebino e il mondo del volley piangono Giuseppe Figaroli

venerdì, 9 giugno 2023

Costa Volpino (Bergamo) – E’ morto improvvisamente oggi pomeriggio Giuseppe Figaroli (nella foto), 76enne, esponente di spicco dello sport – in particolare del volley – sul Sebino e in Valle Camonica. Ex arbitro e storico dirigente del volley lombardo: per decenni ha organizzato importanti tornei di caratura internazionale a Costa Volpino (Bergamo) divenendo un riferimento a livello nazionale ed ha fatto crescere il mondo del volley a livello locale, regionale e nazionale.

Grande il cordoglio del mondo dello sport: il presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, il segretario generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e l’intera Federazione Italiana Pallavolo hanno fatto sentire la loro vicinanza alla famiglia Figaroli. Condoglianze sono giunte dal mondo del volley nell’Alto Sebino e Valle Camonica.

Lo ricorda così l’assessore allo Sport della Comunità Montana della Valle Camonica, Massimo Maugeri: “Oggi ci ha improvvisamente lasciato Beppe Figaroli. Da ragazzo sentivo parlare di lui come la persona che riusciva a portare in Valle Camonica le squadre e le nazionali più titolate a livello nazionale ed internazionale. Da alcuni anni ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarne non solo la spropositata passione per la pallavolo, ma anche l’umanità e la generosità. Beppe mancherai tanto a tutta la Valle e allo spor , la pallavolo, a cui hai dedicato tutta la tua vita”.

L’intera comunità di Costa Volpino si stringe ai familiari di Giuseppe Figaroli e lo ricorderà in modo speciale per quanto ha fatto per lo sport e il volley in particolare.