L’Alta Valtellina torna ad ospitare il grande volley nazionale

sabato, 27 gennaio 2024

Bormio (Sondrio) – La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato l’assegnazione delle finali nazionali giovanili di pallavolo di categoria under 16 femminile al Comitato Regionale FIPAV lombardo e l’edizione 2024, quindi, si svolgerà in Alta Valle, grazie alla disponibilità operativa e logistica della società US Bormiese.

Nella settimana dal 21 al 26 maggio le palestre di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva ospiteranno le 28 formazioni femminili ammesse a disputare le gare per l’assegnazione del titolo nazionale.

Per il Bormiese si tratta di un ritorno graditissimo dopo le precedenti esperienze maturate dal 2016 in avanti. Con questa, infatti, sono ben 5 le finali nazionali giovanili disputatesi sul territorio: dopo il poker consecutivo negli anni 2016-2019 ora è il momento dei talenti under 16.

Mauro Antonioli, presidente di lungo corso del settore Pallavolo US Bormiese, è già in fibrillazione: “Siamo onorati di essere stati scelti per questo importante appuntamento giovanile. Come sempre, ci faremo trovare pronti con la nostra organizzazione e con la competenza maturata in questi anni, ma soprattutto con i nostri entusiasti e sorridenti volontari. Sarà una settimana di partite avvincenti ma anche di divertimento per tutti e noi ci impegneremo al massimo per far sì che tutto possa svolgersi al meglio”.

Nelle prossime settimane, mentre le squadre si affronteranno nei rispettivi campionati per strappare il pass per la Magnifica Terra, il Comitato Organizzatore si metterà al lavoro per definire mano a mano i dettagli dell’evento, che verranno prontamente comunicati.