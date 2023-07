L’Alpe Cimbra accoglie i campioni, Gatti: “Estate con grandi eventi sportivi”

martedì, 25 luglio 2023

Alpe Cimbra – I campioni dello sport fanno tappa sull’Alpe Cimbra e si conferma “Montagna dei Campioni“, ospitando eventi nazionali. Calcio, basket, ciclismo, mountain bike, ginnastica e skiroll sono la grande attrazione di questa stagione estiva.

“Sono numerosi gli eventi sportivi che quest’estate abbiamo ospitato e che avremo nelle prossime settimane nelle nostre località turistiche – sostiene Gianluca Gatti (nel video), presidente dell‘Apt Alpe Cimbra – In questi giorni sono in corso i ritiri di due squadre di calcio, Lecce e Cittadella, che si stanno allenando in vista della stagione agonistica, e la Nazionale di Basket che sta preparando il Mondiale di fine agosto”.

Nel weekend la Coppa Italia NextProdi skiroll con lo spettacolo sia in tecnica libera a Lavarone che in mass start in tecnica libera su percorso misto con partenza a Masetti e arrivo a Malga Millegrobbe e numerose sono i turisti che in questi giorni stanno assistendo agli allenamenti del Lecce che a Folgaria sta preparando la nuova stagione agonistica in serie A e il Cittadella in ritiro a Lavarone. Intanto nelle scorse ore è arrivata a Folgaria la nazionale di basket per il ritiro pre-mondiale: gli azzurri rimarranno per dieci giorni e prepareranno la Fibas World Cup 2023 che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone.

L’Alpe Cimbra offre grandi opportunità per giovani e famiglie e recentemente è stata inaugurata la nuova Flow area Trail per gli appassionati di mountain bike. “La stagione estiva – conclude Gianluca Gatti – sta entrando nel periodo di maggior presenze turistiche, è partita a rilento, ora siamo in linea con il trend degli scorsi anni e sono buone le prenotazioni per le prossime settimane”.

di A. Pa.