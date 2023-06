La vela fa da traino sul Garda, Foschini (FIV): “E’ la palestra per i giovani”

domenica, 25 giugno 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Una stagione d’oro per il Garda e la vela fa da effetto traino, con numerose regate a livello zonale, nazionale e anche internazionale che si stanno svolgendo, in questi giorni il grande richiamo è l’evento OM International Ledro, World Match Race Tour, e gli appuntamenti in calendario nelle prossime settimane. Parliamo della Transbenaco, della Centomiglia, ma anche di regate nazionali nelle diverse classi e tra le discipline emergenti – su tutti iQFOiL – con il clou a settembre quando si disputeranno i Campionati Italiani Giovanili classi in doppio.

“Il Garda – spiega Domenico Foschini (nel video), desenzanese, consigliere nazionale della Fiv (Federazione Italiana Vela), con delega al settore giovanile – si conferma una palestra nazionale e internazionale ed è importante per il settore giovanile che trova nei circoli del lago di Garda, sulla sponda bresciana, quella veronese e nella zona alta quel del Trentino, le condiziooni ideali per crescere”. “Questo territorio – prosegue il consigliere nazionale Fiv – si conferma una palestra di levatura incredibile con moltissimi vivai”.

Le scuole vela come stanno andando? “Quest’anno – prosegue Domenico Foschini – sono partiti bene, ma con numeri inferiori agli scorsi anni, una conseguenza dell’offerta che c’è in questo periodo sul Garda: comunque sono articolati sull’intero periodo estivo e ritengo che la proposta dei circoli possa essere di richiamo per bambini e giovani nelle prossime settimane”. “La scuola vela – conclude Foschini – è importante nel periodo estivo per far avvicinare i ragazzi alla vela, farli divertire all’aria apertra in quel connubio tra sport e natura davvero unico sul Garda e per incrementare le squadre agonistiche dei nostri circoli”.