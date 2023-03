La Trentino Curling Cembra è Campione d’Italia

lunedì, 6 marzo 2023

Cembra – Grazie al trionfo nel Campionato italiano, Jöel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Amos Mosaner si presentano da favoriti al Challenge per i Mondiali che vedrà la squadra vincente diventare la Nazionale Italiana e partecipare al torneo Aberdeen International, che si terrà in Scozia dal 16 al 19 marzo e ai Mondiali che si giocheranno in Canada dall’1 all’8 aprile. Foto di Antonio Gottardi.

Sul ghiaccio del Palacurling di Cembra si sono giocate le semifinali e le finali del Campionato Italiano di Serie A maschile di Curling che hanno visto trionfare la Trentino Curling Cembra.

Dopo un 2022 ricco di soddisfazioni per i risultati raggiunti ai Campionati Mondiali e la storica vittoria di Amos Mosaner nel doppio misto alle Olimpiadi di Beijing 2022, anche il 2023 si apre con grandi risultati e alte aspettative.

Grazie a questa vittoria, infatti, la Trentino Curling Cembra potrà ambire a importanti sfide internazionali offrendo, ancora una volta, una grande opportunità di crescita per tutto il movimento. Una possibilità non solo sportiva ma anche di promozione e visibilità per il Trentino che si conferma terra di sport e campioni.

“L’opportunità di affacciarsi sui palcoscenici internazionali, con l’emozione che il curling sa regalare e la maniera così marcata in cui questa disciplina caratterizza la Val di Cembra e i suoi interpreti, sono per il Trentino motivo di grande orgoglio – le parole di Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing che aggiunge -, dal Trentino con lo sguardo oltre i confini auguriamo i migliori successi ai ragazzi della Trentino Curling Cembra”

“Si tratta di una bellissima vittoria nata da un’iniziativa sportiva che ha visto la nascita della Trentino Curling Cembra solo un anno fa – ha dichiarato Roberto Failoni, assessore provinciale al turismo e allo sport. Un progetto che abbiamo subito sposato perché ero, e sono convinto, che questa disciplina conoscerà importanti sviluppi con un conseguente impatto positivo sull’intera comunità grazie a tante opportunità. Congratulazioni, dunque, alla squadra e un saluto particolare ad Andrea Gottardi, fondatore di questo progetto, perché sia solo il primo di tanti successi”.