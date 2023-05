La stagione della vela sul Garda è iniziata alla grande, Bergamaschi: “In programma 264 regate”

venerdì, 19 maggio 2023

Salò (Brescia) – La stagione della vela è partita alla grande sul Garda, con regate zonali, nazionali e internazionali e l’estate si annuncia ricco di eventi nella XIV Zona FIV (Federazione Italiana Vela), presieduta da Rodolfo Bergamaschi (nella foto). La XIV zona FIV comprende oltre al Garda, i laghi di Idro e Ledro, quelli alpini di Caldonazzo e Caldaro, fin su, quasi, in Austria con il lago di Resia.

Presidente Bergamaschi, come è iniziata la stagione?

“Molto bene, il Garda ha già ospitato importanti regate e i nostri atleti hanno centrato importanti risultati anche a livello internazionale, come è accaduto di recente all’Europeo iQFoil, con Manolo Modena, secondo tra gli Under 21, e Nicolò Renna che ha vinto l’oro. La crescita degli atleti che hanno iniziato nei circoli della XIV zona è costante e stanno regalando grandi soddisfazioni. Inoltre c’è stato grande interesse e partecipazione per le regate che sono state organizzate finora, ad esempio il Meeting della classe Optimist, e sono in arrivo appuntamenti di grande richiamo”.

Il Garda è un riferimento a livello nazionale?

“Il Garda è ritenuto l’ideale per gli allenamenti degli atleti delle classi olimpiche ed è un riferimento a livello nazionale e sono numerosi gli appuntamenti che si tengono sul Garda e nella nostra Zona. Senza dimenticare la nostra storia, partendo dalla Centomiglia e Gorla e arrivando alle regate zonali promosse dai vari circoli. L’attività per vela, kite e windsurf si concentrerà tra maggio e novembre e la Halloween Cup chiuderà la stagione. Sarà una stagione che regalerà grandi emozioni per atleti e appassionati”.

Durante questa stagione quante regate avete in programma?

“In totale sono 264 le regate che si svolgeranno nel corso di questa annata sul Garda, dal basso all’alto Garda, organizzati dai circoli e dalla federazione, che avranno un appuntamento importante a inizio settembre con i Campionati Italiani Giovanili. Nella nostra sono previste complessivamente 450 giorni-regate (vengono disputate più regate in un giorno ndr) inoltre la XIV zona è ritenuta l’ideale per le regate delle classi storiche della vela, kite e windsurf, ma anche per le discipline emergenti”.

Quindi per gli ufficiali di regata è un lavoro, visto che sono impegnati per diversi mesi anno?

“Certo. E’ da tempo che sostengo questa posizione visto la crescita dell’attività e per questo ritengo fondamentale la formazione dei nostri tecnici, giudici e direttori gara. Sul Garda sono in programma regate a livello internazionale, Europei e Mondiali, e per questo dobbiamo essere pronti per i diversi eventi. Inoltre ritengo sia importante far conoscere le attività che vengono svolte dai diversi circoli e federazioni della nostra Zona per far si che sempre più ragazzi e giovani si avvicinino alla vela, sport unico e dal grande fascino”.

E da giugno torneranno le Scuola vela?

“Sì, mediamente negli scorsi anni sono state frequentate nel periodo estivo da 3mila ragazzi. Si parte a metà giugno quando chiude l’anno scolastico: le Scuole Vela FIV resteranno attive fino a tutto agosto, con un’offerta di corsi per tutte le esigenze. Sono una cinquantina i circoli che propongono corsi, alcuni di 7 giorni, altri di due settimane. Si parte dalla formazione base, poi i circoli puntano a far crescere i giovani che intendono proseguire e intraprendere l’attività sportiva della vela. E’ questo il nostro sogno, far crescere una nuova generazione di atleti e portare nelle diverse discipline il nome del Garda a livello nazionale e nel mondo come è avvenuto alle Olimpiadi con Tita e al recente Europeo con Modena e Renna”.

di Angelo Panzeri

