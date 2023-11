lunedì, 13 novembre 2023

Trento – La Primavera del Trento cade in trasferta contro la Virtus Verona. Stop esterno anche per l’Under 17 contro l’Albinoleffe. Successo importante per l’Under 14. Tutti i risultati.

PRIMAVERA 4 – GIRONE A

Verona – Nel match andato in scena nel pomeriggio di sabato presso il Centro sportivo Bottagisio, la Primavera del Trento non riesce a raccogliere punti utili per la classifica, pur riuscendo a disputare una gara accorta ed essere passati in vantaggio con la rete di Puzic su punizione. A rovinare il piano partita è stato però Vesentini, autore di una doppietta personale. Cronaca. Il Trento parte subito forte: al 5’ cross di Ruffato, Benallal calcia al volo con il tiro che si spegne di poco a lato. Due minuti più tardi è Puzic a calciare dal limite dell’area con il portiere di casa attento nel parare. Al 9’ è la Virtus Verona ad accendersi con il tiro di Smith che termina alto sopra la traversa. Al 21’ si sblocca il match: Puzic calcia magistralmente una punizione dalla trequarti e batte l’estremo difensore di casa. Il Trento continua a spingere e al 24’ un bel tiro di Schneider è deviato in angolo da Ficeli. Nella parte finale del primo tempo è la squadra di casa a rendersi maggiormente pericolosa e al 40’ arriva il pareggio: Smith trova Vesentini che lascia partire un tiro a giro che s’insacca in rete. Due giri di lancette più tardi i padroni di casa trovano anche la seconda rete di giornata, sempre con la conclusione dalla distanza di Vesentini. Si va dunque al riposo sul 2-1. Nella ripresa il Trento entra in campo con la giusta voglia di agguantare il pareggio. Al 59’ è il solito Puzic a provarci con un tiro dalla distanza che finisce poco fuori alla sinistra dell’estremo difensore di casa. All’84’ arriva l’ultima occasione gialloblù con il tiro di Sartori che viene però rimpallato dalla difesa rossoblù. Termina dunque con il punteggio di 2-1 per i veronesi una partita ricca di emozioni. Il prossimo appuntamento vedrà la Primavera del Trento impegnata sabato 25 novembre in casa contro la Torres.

Il tabellino

VIRTUS VERONA – TRENTO 2-1 (2-1) RETI: 21’pt Puzic, 40’pt Vesentini, 42’pt VesentiniVIRTUS VERONA (3-5-2): Ficeli; Fabbian (34’st Marconi), Saccomani, Souza Dos Santos, Mosconi, Filippi, Vesentini (18’st Chabaan), Ciontos, Oni Smith (48’st Ionita), Leucci (48’st Sbambato), Ambrosi (18’st Prota). A disposizione: Zamboni, Fiandaca, Ferrarese, Zanella, Peretti, Menegoi, Marcincini, Crestani, Mitrica. Allenatore: Alessandro Recenti.

TRENTO (4-3-3): Di Giorgio; Stankov, Pedergnana (1’st Dedeli), Puzic, Festi; Miola, Grassetti (6’st Chanii), Benallal (25’st Lorenzi); Del Piero, Ruffato, Schneider (6’st Sartori). A disposizione: Broseghini, Fatih, Zanon, Piazza, Shima. Allenatore: Joan Moll Moll.

ARBITRO: Elia Benedetti di Vicenza

ASSISTENTI: Davide Marai e Salvatore De Grazia di Verona

NOTE: 100 spettatori. Ammoniti: 43’pt Schneider, 13’st Fabbian, 35’st Miola, 45’st Prota, 49’st Ciontos, 51’st Ruffato. Recupero: 4’+6’

L’UNDER 17 GIALLOBLÙ UNA SCONFITTA IN TRASFERTA

Bergamo – Nell’ottava gara stagionale, andata in scena domenica pomeriggio presso il campo C.S. Facchetti di Cologno al Serio, l’Under 17 di Gabbiano Santin viene sconfitta dalla compagine bergamasca. I padroni di casa dimostrano infatti le proprie doti tecniche sin dalle prime battute di gara e, nonostante l’impegno degli aquilotti, passano in vantaggio dopo venti minuti grazie alla precisa deviazione di Riva. Alla mezz’ora l’Albinoleffe trova anche il raddoppio con la rete di Seye Papa, abile a concretizzare al meglio l’occasione capitatagli. Nel secondo tempo le sorti della partita non cambiano, i gialloblù ci provano ma il controllo della partita rimane perlopiù a favore dei padroni di casa, che all’82’ archiviano definitivamente la gara con la rete del definitivo 3-0. A segno ancora Riva, autore di una pregevole girata in area di rigore. Il prossimo impegno in agenda per i giovani aquilotti sarà domenica 19 novembre in casa contro il Cesena.

ALBINOLEFFE – TRENTO 3-0 (2-0) RETI: 20’pt Riva, 30’pt Seye Papa, 37’st Riva

ALBINOLEFFE (4-3-3): Carrara; Forattini (1’st Brighenti), Brambilla, Delcarro (37’ Facchetti), Nespoli; Pellegrini, Panza (30’ La Viola), Cresoli; Riva (30’st Arici), Farina (30’st Pivotto), Seye Papa (9’st Lombardi). A disposizione: Bombassei, Tironi, Valleri. Allenatore: Omar Barzaghi.

TRENTO (4-3-3): Santer; Calzà (20’st Fedrizzi), Palushi (35’st De Martini), Slomp (35’ Badiaga), Angeli; Sonn, Mazzurana (20’st Ongaro), Degasperi; Marques Dos Santos, Modena (1’st Rossi), Casagranda (20’st Dezulian). A disposizione: Olivieri, Frizzi, Pedri. Allenatore: Gabbiano Santin.

ARBITRO: Polidoro. ASSISTENTI: Corsalini e Cristiano.

NOTE: Ammoniti Nespoli, La Violam Palushi. Recupero: 1’ + 3’. Spettatori: 70 circa.

FATALE LA RIPRESA PER L’UNDER 16 DI MISTER BERTOLDI

Trento – Nella sesta gara di campionato, giocata domenica pomeriggio sul campo di San Bartolomeo, l’under 16 di mister Bertoldi inciampa contro la Virtus Verona. Gli ospiti partono forte e nei primi 10’ di gara impegnano per ben due volte l’abile Demori. La risposta del Trento è affidata a Marchi che al 12’ scheggia la traversa con un tiro-cross. Nonostante le molte occasioni create sui due fronti, il primo parziale di gioco si chiude sul punteggio di 0-0. Nella ripresa la partita si dimostra combattuta sin da subito ma dopo una chiara occasione da rete per parte sono gli ospiti a passare in vantaggio con il tiro di Camassa. Gli aquilotti spingono alla ricerca del pareggio ma sono ancora i veneti a trovare la via della rete: prima con Tambara e poi con Brotto. Il prossimo impegno per i gialloblù di mister Bertoldi sarà domenica 19 novembre fuori casa contro il Cesena.

TRENTO – VIRTUS VERONA 0-3 (0-0)

RETI: 15’st Camassa, 17’st Tambara, 39’st Brotto

TRENTO (4-3-3): Demori; Marchi, Chemolli, Minelli (7’st Bosisio), Eccheli; Niouer, Battocchi (32’st Lazzara), Modolo (20’st Manfredi); Fedele, Laratta (20’st Valduga), Spingola (32’st Magro). A disposizione: Malinverni, Dalla Palma, Gianotti, Paoletto. Allenatore: Andrea Bertoldi.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Castioni; Perinon, De Rossi, Cocota; Marcolini, Ndrecka, Bovo (25’st Finelli), Kuqi, Camassa (36’st Cacciato); Tambara (36’st Leucci), Bianchini (36’st Brotto). A Disposizione: La Rocca, Nezha, Ceppelletti, Angelini, Berengan. Allenatore: Michele Boschini.

ARBITRO: Mohamed Yassam. ASSISTENTI: Giovannini e Marangio.

NOTE: Ammoniti: Modolo, Tambara. Recupero: 2’ + 5’. Spettatori: 80 circa.

L’UNDER 15 GIALLOBLÙ SCONFITTA DI MISURA

Bergamo – All’ottava stagionale, disputata domenica mattina al campo C.S. Facchetti di Cologno al Serio, l’Under 15 di mister Gianluca Voltolini torna alla sconfitta dopo quattro vittorie consecutive. I padroni di casa dimostrano sin da subito le loro qualità di palleggio e dopo soli 2’ di gara passano in vantaggio grazie alla rete di Merla, abile ad insaccare Goller. Gli attacchi gialloblù non riescono a trovare la via della rete e pertanto la partita termina sul risultato di 1-0. L’under 15 gialloblù tornerà in campo fuori casa domenica 19 novembre in casa contro il Cesena.

ALBINOLEFFE – TRENTO 1-0 (1-0) RETI: 2’pt Merla

VITTORIA PREZIOSA CONTRO VENEZIA PER L’UNDER 14

TRENTO – VENEZIA 2-0 RETI: 16’ pt Nguyen, 6’ st Marzullo

TRENTO: Delpero, Paternoster, Tomedi, Martino, Penasa, Abbasciano (5’ st Signorelli), Perenzoni, Tacconi, Marzullo (9’ st Toniolli), Nguyen (32’ st Rossi M.), Shima (19’ st Corradini). A disposizione: Napoliello, Retornaz, Dauti, Giovannini. All. Fontana

VENEZIA: Santi, Benetti, Lucci, Cappelletto D., Costa, Armellini, Tonon, Campello, Pizziol, Vella, Pulze. A disposizione: Tuis, Barella, Zanchi, Martinazzo, Molinzan, Cappelletto F., Polesel, Badiu, Calcinotto. All. Saccon

ARBITRO: D’Alterio di Trento

NOTE: recupero 2’+6’

UNDER 13

TRENTO – HELLAS VERONA 1-5

RETE TRENTO: Longhi

TRENTO CALCIO A 5 – SERIE C –

ARCO – TRENTO 2-5

RETI: Bommassar (x2), Gennara, Vivian D., Vivian M.

Arco – Prosegue il buon momento degli aquilotti che ottengono un nuovo successo, questa volta per 2-5, contro l’Arco. Per il Trento in rete Bommassar, autore di una pregevole doppietta, e Gennara e i due fratelli Vivian. Martedì nuovo appuntamento, questa volta valido per il ritorno di Coppa Italia contro il Calcio Bleggio.

CALCIO FEMMINILE (U.S.D. ISERA) – ECCELLENZA

San Lorenzo di Sebato (Bolzano) – Nuova vittoria per l’Isera calcio femminile che ieri pomeriggio ha battuto per 0-1, nello scontro al vertice, il Pustertal. A decidere l’incontro è stata la rete di Planchesteiner, realizzata al 62’. Con questo successo l’Isera sale al primo posto solitario in graduatoria. La settimana prossima impegno casalingo contro il Neugries.

Pustertal 0-1 Isera RETI: 17’st Planchesteiner