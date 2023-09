martedì, 5 settembre 2023

Vione (Brescia) – La Nazionale di Skyrunning sceglie i sentieri dell’Adamello Ultra Trail. Una delegazione di tredici membri della squadra azzurra arriverà nel comprensorio Pontedilegno-Tonale per prendere parte alla nuova Vertical di domenica 17 settembre. Il Ct Mattioli: “L’obiettivo è rafforzare il rapporto con il territorio e avere una gara di Coppa Italia in calendario dal prossimo anno”.

Quello della nuova Adamello Vertical Kilometer ha tutti i crismi per essere un debutto da sogno. L’evento in programma nella mattinata di domenica 17 settembre a Vione (Brescia) vedrà infatti la partecipazione di una delegazione della nazionale italiana di Skyrunning, guidata dal Ct Roberto Mattioli.

Il percorso della gara, che rientra negli eventi collaterali di Adamello Ultra Trail, le cosiddette “Adamello Series”, si snoda su 3,9 km di lunghezza e 1000 metri di dislivello nei paesaggi incantevoli dell’Alta Valle Camonica. Dopo la partenza da Piazza Vittoria, sede del municipio di Vione, i partecipanti raggiungeranno il traguardo situato in località Tor dei Pagà, il sito archeologico più alto d’Europa con i suoi 2250 m sul livello del mare.

“La nascita di un evento come Adamello Vertical Kilometer è sicuramente molto importante per il nostro movimento – ha esordito il Ct della Nazionale Roberto Mattioli -. Molte gare del nostro calendario si svolgono in Lombardia, ma non ne avevamo ancora in quest’area. L’obiettivo è quello di costruire un rapporto duraturo e rendere questa gara un riferimento per tutta la zona: già l’anno prossimo ci piacerebbe inserirla nel calendario di Coppa Italia”.

A prendere parte all’Adamello Vertical Kilometer nella categoria assoluti saranno cinque atleti di primissimo livello come il vicecampione del mondo della disciplina e campione italiano di Doppio Vertical Marcello Ugazio, Nicholas Dresti, Simone Dalle e Matteo Lora, oltre alla bresciana Corinna Ghirardi, medaglia d’argento agli Europei di luglio in Montenegro.

“Sono contenta di correre sui sentieri di casa con la Nazionale”, ha commentato Corinna Ghirardi, atleta originaria di Malonno e residente a Ponte di Legno, in Alta Valle Camonica. “È un modo per promuovere le nostre montagne anche d’estate, dato che d’inverno siamo molto forti con gli eventi di scialpinismo. Sicuramente speriamo di avvicinare molte persone alla nostra disciplina che è ancora non troppo conosciuta. Per la gara darò tutto ma il livello sarà alto: la prenderò senza troppe ansie di risultato”.

Anche nell’Adamello Vertical Junior, la gara giovanile che prevede un percorso di 3 km e 700 metri di dislivello con partenza dalla Località Cròs (Vione) e arrivo sempre a Tor dei Pagà, la nazionale sfoggia un team di tutto rispetto: a dare battaglia saranno Davide Gadin, Erik Brunod, Matteo Blangero, Didier Chaberge e Riccardo Chiolerio.

“Aver inserito in calendario anche un evento Vertical dedicato ai più giovani aiuta la federazione ad avvicinare un numero sempre maggiore di praticanti già in tenera età – ha proseguito il tecnico FISKY -. Da questo punto di vista è molto importante anche l’Adamello Trail Junior: avvicinarsi al trail running può essere un primo passo verso lo skyrunning”.

“Inaugurare l’Adamello Vertical Kilometer con la presenza della Nazionale di Skyrunning è sicuramente un grande onore – hanno commentato Paolo Gregorini e Luigi Sterli di Adamello Ultra Trail ASD -, e li ringraziamo per aver riposto fiducia in noi sin da subito. Vogliamo che questo sia un primo passo verso una collaborazione continuativa nei prossimi anni: come ogni evento giovane servirà del tempo per crescere e farci conoscere, ma con FISKY al nostro fianco, la passione dei volontari e la bellezza delle nostre montagne questo processo potrà velocizzarsi”.

Il programma del weekend prevede l’arrivo della delegazione azzurra nella giornata di venerdì 15 settembre: oltre ai dieci atleti e al CT Mattioli, saranno presenti due preparatori atletici che svolgeranno dei test il venerdì stesso e il sabato prima della gara. Il via dell’Adamello Vertical Kilometer sarà alle 9 di domenica, mentre la Vertical Junior seguirà alle 9.30.

Sono ancora aperte le iscrizioni sia per le tre distanze tradizionali di 170, 100 e 35 km che per Adamello Vertical Kilometer, in programma il 17 settembre.