mercoledì, 31 gennaio 2024

Pian Camuno (Brescia) – La Master Rapid SKF CBL brilla al Trofeo Bresciano Karate 2024. Si è svolta a Gavardo la prima tappa del campionato bresciano. Ottime le prestazioni per i ragazzi dei Maestri Maffolini, Zanotti, Landi e Sartirani.

Ben 10 le medaglie d’oro ottenute da Alessio Federici, Giulia Amaglio, Giulia Tanzini, Francisco Mai, Alessandro Maffolini, Michela Frigeni, Daniele Ferri (kata), Davide De Biasio, Leonardo Foresti e Maryam Yamine; 2 le medaglie d’argento ottenute da Jennifer Valenti e Chiara Andreoli e 10 le medaglie di bronzo ottenute da Giada Romelli, Lorenzo Tononi, Alice Spatti, Giorgia Spagnoli, Asia Pedretti, Gioele Camplani, Daniele Ferri (kumite, Balkhir Ziad, Sara Pedersoli e Sofia Sorlini.

Appuntamento ora per il Campionato Italiano Assoluto 2024 del prossimo fine settimana ed in coincidenza con la prossima tappa CSEN a Gorgonzola e l’11 febbraio a Brembate sopra per la fase regionale cadetti di qualificazione ai campionati italiani.