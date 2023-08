La Germani Brescia a Ponte di Legno: allenamenti e gare

mercoledì, 30 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – La Germani Brescia sta preparando la stagione agonistica a Ponte di Legno (Brescia), che prevede doppi allenamenti nella palestra del Cfp Zanardelli, location scelta da anni dal team bresciano. Domenica 3 settembre ci sarà la presentazione della squadra, in piazza XXVII Settembre, a Ponte di Legno.

Tra le gare in programma spiccano quelle di venerdì 1 settembre, alle 18, contro Pallacanestro Cantù che milita in A2 al palasport di Cepina, Valdisotto (Sondrio) e quella di sabato 2 settembre, sempre alle 18, al Palascieghi di Sondrio, nell’amichevole contro Varese, un test che porterà la Germani Brescia in clima campionato.