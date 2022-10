La Fraglia Vela Riva si aggiudica il 45° Trofeo Ezio Torboli

lunedì, 17 ottobre 2022

Riva del Garda – Si è conclusa un’edizione del 5° Autumn Meeting Optimist – 45° Trofeo Ezio Torboli, organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con FIV e Consorzio Garda Trentino Vela, particolarmente avvincente, di livello internazionale e con condizioni di vento medio-leggero e fitta foschia, che hanno reso decisamente in tema l’edizione autunnale di un Meeting, che se non è come quello di Pasqua con oltre 1200 partecipanti, ha avuto lo stesso vincitore categoria juniores e 5 nazioni nei primi 5 maschi, a far valere l’internazionalità e il livello tecnico della regata.

Inoltre, da quest’anno, in occasione di questo evento che ha richiamato 360 ragazzini da una ventina di paesi, è stato assegnato dalla classe Optimist italiana, il premio in ricordo di Norberto Foletti (indimenticato segretario della classe Optimist Italia per 25 anni), all’atleta azzurro che nella stagione si è distinto a livello internazionale, con particolare attenzione ai più giovani della categoria.

Edizione dunque ricca di sport e di messaggi. Sette le prove per gli juniores, che fin dal primo giorno hanno visto in testa l’ucraino Sviatoslav Madonich (6° al mondiale Optimist ’22), ma che dopo le regate di finale ha sì vinto, ma con un solo punto di vantaggio su un bravissimo Alberto Avanzini (CN Bardolino), che ha rosicchiato punti su punti all’ucraino, finendo ad un ottimo secondo posto finale. Bella rimonta dello statunitense David Coates (Lauderdale YC), uno degli atleti che vengono selezionati in USA per partecipare ai più importanti eventi organizzati sull’Alto Lago di Garda. Quarto il norvegese Hopstock e quinta la spagnola, prima femmina, Blanca Ferrando Babe, che ha preceduto Anna Chiara Merlo (LNI Mandello) e la portacolori della Fraglia Vela Riva Victoria Demurtas. Ottavo, ma primo nato nel 2011, il fragliotto Jespoer Karlsen, vincitore del Trofeo “Al Porto”, come il miglior classificato tra i più giovani della flotta juniores (quest’anno i nati nel 2011). Nella stessa categoria anche Artur Brighenti, a cui è stato assegnato dalla classe Optimist Italia il premio Norberto Foletti, consegnato dalla moglie Lisetta. Erik Scheidt e Jesper Karlsen, entrambi atleti della Fraglia Vela Riva, hanno contribuito con i rispettivi settimo e ottavo posto, alla conquista del Trofeo Torboli, assegnato alla società con i migliori due timonieri delle categorie juniores e cadetti. Cadetti che hanno visto la vittoria della fragliotta, nonchè figlia d’arte del coach Mauro, Vittoria Berteotti, prima assoluta, davanti ad altre due ragazzine, nell’ordine Mia Paoletti (Portocivitanova) e Ginevra Rovaglia (CN Bardolino); anche William Osipovs, tesserato con la Fraglia Vela Riva, con il suo quarto posto ha alimentato lo scarto di punti per far vincere al club il Trofeo Torboli, confermando ancora una volta la Fraglia Vela Riva all’apice dell’attività Optimist.

Il Garda Trentino sarà teatro nelle prossime settimane degli ultimi due eventi internazionali della stagione: il primo, organizzato dalla Fraglia Vela Riva dal 23 al 26 ottobre, prevede una super tappa finale della 29er Eurocup con probabili 140 iscritti, mentre il secondo e ultimo è organizzato dal Circolo Vela Torbole ed è ancora dedicato ai giovanissimi della classe Optimist, con la consueta Halloween Cup, a cui parteciperanno oltre 500 timonieri. In tutti gli eventi vengono sempre usate le boe elettriche ad ancoraggio virtuale GPS gestite dal Consorzio Garda Trentino Vela.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4989/event