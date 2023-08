La ciclista di Costa Volpino Claudia Cretti medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo

domenica, 6 agosto 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Storica medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di ciclismo di Glasgow: la ciclista paralimpica Claudia Cretti (foto © Fedeciclismo) conquista la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale C5 donne. Battuta la britannica Morgan Newberry con un tempo di 3’43″269 contro 3’46″389. Oro alla francese Heidi Gauguin (3.39.9666) che ha battuto l’australiana Nicole Murray (3.41.734).

La ciclista di Costa Volpino (Bergamo) ha centrato una grande impresa. Atleta di grande speranze, dopo il gravissimo incidente in corsa al Giro Rosa del 2017, è entrata a far parte del gruppo paralimpico sia su strada che su pista. “Sono orgogliosa di aver conquistato proprio io la prima medaglia per l’Italia” le parole dell’azzurra a fine gara. “Anche quando ero in coma mi sono sempre girate le ruote in testa – ha proseguito -. Questa è la prima medaglia nell’inseguimento della mia vita”. “Arrivare a questo risultato – ha concluso – è stato impegnativo ma quest’anno ci siamo allenati tanto a Montichiari puntando proprio su questa specialità. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me. Sono felice e resto concentrata e fiduciosa per le altre prove in cui mi cimenterò qui a Glasgow e alle prossime rassegne mondiali”.