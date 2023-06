La Camuna Kickboxing Academy ha due nuovi allenatori

lunedì, 12 giugno 2023

Cividate Camuno – Il team della Camuna Kickboxing Academy ha due nuovi allenatori: Stefania Chiappini e Michele Moretti.

I due coach hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti frequentando, presso il CUS di Dalmine, un corso dove hanno approfondito nozioni di anatomia, di primo soccorso, di metodologia dell’allenamento, di medicina dello sport che, certamente, metteranno in pratica durante le loro lezioni.

Utilizzeranno anche le tecniche motivazionali apprese, tecniche che contraddistinguono gli allenamenti dell’Academy Camuna dove sono importanti non solo i traguardi prefissati, ma anche e soprattutto lo stare bene in palestra, l’allenarsi seriamente e serenamente e fare squadra; sul tatami durante i riscaldamenti e i defaticamenti tutti i maestri sono attenti a creare un clima disteso; non di rado emergono storie di vita quotidiana. Insomma è davvero una seconda famiglia per tutti gli atleti e, sicuramente, Stefania e Michele con le loro competenze proseguiranno in questa entusiasmante direzione.

Il prossimo appuntamento per la squadra fucsia bianco nera sarà il 15 giugno a Budapest per la Coppa del Mondo, appuntamento che chiuderà gli eventi di questa stagione sportiva.