Kumite, trofeo Nord Italia: i risultati degli atleti del Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu

martedì, 31 ottobre 2023

Meda – Le Società del Karate Camuno Chinte del Maestro Soldi ed del Samurai Ryu del Maestro Nodari, impegnati rispettivamente con 7 atleti nella specialità Kumite (Combattimento) nel 4 Trofeo Nord Italia, una gara Interregionale svoltasi a Meda organizzata dal Bushin Karate Do Seveso e ASC Monza Brianza, nella quale hanno preso parte una cinquantina società di Karate provenienti dal Nord Italia e 3 atleti sempre nella specialità Kumite nell’Open del Monferrato competizione valida per il Ranking Nazionale, che ha visto la partecipazione di circa 800 atleti provenienti da tutta Italia.

Nella gara di Meda tutti gli atleti del Samurai Ryu hanno portato a casa una medaglia e precisamente sono saliti sul gradino più alto del podio Medaglia d’oro, Anita Zanelli nella categoria esordienti – 56 kg. Desirée Pelamatti Junior -59Kg. Ilaria Salvetti Junior – 66 Kg Lukas Zoanni Junior – 76 kg., Argento con Federico Zerbini esordiente -53 kg., e Bronzo con Claudia Pelamatti esordiente – 62 kg. Alexis Baldoni Cadetto – 57 kg.

Con questi risultati la nostra squadra si è piazzata al 4° posto nella classifica per società a solo 6 punti dal 3°.

Nella gara di Monferrato gli atleti delle Società Karate Camuno Chinte e Samurai Ryu erano tutti nella categoria juniores Erika Fettolini nei +66 kg. Luca Mondini nei -76 kg Filippo Zanelli -66 kg., e tutti hanno trovato un girone eliminatorio molto impegnativo composto da atleti di alto profilo tecnico che per aver la meglio hanno dovuto impegnarsi più del necessario, purtroppo questi sono stati a loro volta superati da altri avversari non permettendo loro di accedere alle fasi finali, menzione per Filippo che ha disputato e superato i primi due incontri in maniera brillante specialmente il secondo andando a recuperare uno svantaggio di 6 a 1 e vincere per giudizio arbitrale, ma nell’incontro successivo pur disputando un ottimo combattimento mettendo a segno anche delle tecniche al volto, ma che la terna arbitrale non riteneva valide perdeva come il suo avversario nell’incontro successivo che non accedendo alle finali gli ha impedito l’accesso ai ripescaggi.

Le gare sono state utili per testare il livello di preparazione di Erika, Ilaria e Luca che sabato 4 e domenica 5 novembre disputeranno i Nazionali di Categoria Juniores a Ostia Lido presso il Pala-Pellicone.

Oltre all’attività agonistica altri a tre atleti del Karate Camuno Chinte sono stati impegnati a Trenzano per i propedeutici d’esame per il passaggio di Dan Teresa Laini, Benito Patergnani e Stefano Bettoni anche per loro un appuntamento importante per il quale serve sempre tanto impegno e passione.