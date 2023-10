Kata e Kumite, Regionale Juniores: pioggia di medaglie per gli atleti dell’ASD Master Rapid SKF CBL

martedì, 10 ottobre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Al campionato regionale classe Juniores, svoltosi a Brembate di Sopra (Bergamo) l’ASD Master Rapid SKF CBL ottiene il titolo Regionale per club nel Kata in entrambi le categorie maschile e femminile, dominando la specialità ed il titolo Regionale nel Kumite femminile.

Nella categoria Juniores Femminile di kata hanno partecipato 25 atlete rappresentanti da tutte le province lombarde, selezionate dai migliori club federali. E’ proprio nel femminile che la società guidata dai Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi, Dario Zanotti e Dino Sartirani riesce nell’impresa di conquistare l’oro con Elisa Vielmi, il bronzo con Melissa Verdone, il 5° con Carolina Parimbelli ed infine il 7^ con Chiara Brambilla che stacca l’importante biglietto per Ostia Lido e la finale Nazionale.

Nel Maschile il club fa anche meglio con 3 atleti su 4 a medaglia, campione regionale Karim Ederar classe 2006, vice campione Regionale Filippo Calabrese e Bronzo per Filippo Calvi, bene anche Nicola di Paola 7° e qualificato.

L’ultimo titolo Regionale per Club arriva nel Kumite femminile grazie alle medaglie d’Argento conquistate da Letizia Tiraboschi (+74) e Lavinia Rifugio (-66), a quelle di bronzo ottenute da Basma Cherouaqi (-59kg), Alice Fenaroli (-59kg) e Ambra Previtali (-53).

Benissimo anche Lorenzo Federici che ottiene un Argento di prestigio nel kumite maschile – 76 kg

Tutti questi ragazzi di talento si aggiungeranno ai qualificati di diritto Miriam Ederar Campionessa d’Italia in carica e Oscar Moretti, Vice Campione d’Italia.

“Prestazione maiuscola e grande soddisfazione ovviamente – ha commentato alla fine della manifestazione il direttore tecnico della Master Rapid SKF CBL Francesco Maffolini – I risultati ottenuti sono frutto di un certosino lavoro e del costante impegno di questi ragazzi e delle loro famiglie. Ora, testa e cuore agli Italiani, dove i nostri 16 ragazzi cercheranno di far parlare di se”.

Red. Sp.