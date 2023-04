Kata e Kumite: ai Regionali medaglie d’oro e podi per il Karate Master Rapid SKF CBL

mercoledì, 19 aprile 2023

Brembate Sopra (Bergamo) – Karate Master Rapid SKF CBL Campione Regionale di Kata a Brembate di Sopra e nel Kumite Alice Spatti e Sofia Pedersoli sono d’oro.

Undici le qualificazioni alla finale del Campionato Italiano raggiunte, dominato quasi completamente il Kata maschile e femminile con il massimo risultato ottenibile Michela Frigeni ed Eros Moretti medaglia d’oro, Giulia Amaglio, Filippo Legrenzi d’Argento. Daniele Ferri, Noemi Sigismondi di Bronzo mentre nel kumite Alice Spatti e Sara Pedersoli dominano le loro categorie, Alessia Pezzotti e Giorgia Spagnoli di Bronzo, qualificazione doppia per Daniele Ferri stavolta nel kumite.

Al Palazzetto dello Sport di Brembate di Sopra (Bergamo), si sono svolti i Campionati Regionali di Katà (forma) e Kumite riservati agli Esordienti cioè ai ragazzi nati negli anni 2010/11, il club per l’occasione si presentava al via con un 11 atleti tutti preparati con grande impegno per questo importante evento agonistico.

Grandissima soddisfazione nella specialità della forma, chiamata in gergo nipponico kata, specialità nella quale la Master Rapid SKF CBL da anni domina nelle categorie giovanili e nel quale riesce per la prima volta ad ottenere una storica doppia tripletta: oro, argento e bronzo sia nel maschile che nel femminile. Non c’è stato niente da fare nel kata per gli avversari che si sono dovuti inchinare uno ad uno di fronte alle prestazioni strappa applausi dei ragazzi bianconeri che regalano due derby nelle finalissime regionali. L’esito degli incontri vede prevalere nel maschile Eros Moretti su Filippo Legrenzi, bronzo per Ferri, mentre nel femminile è la Frigeni ad avere la meglio su Giulia Amaglio, bronzo per Noemi Sigismondi.

Nella seconda parte della giornata altre grandi soddisfazioni per il Club con la specialità del combattimento nel quale le esordienti Alice Spatti e Sara Pedersoli dominano le rispettive categorie aggiudicandosi l’oro.

Sempre nel kumite bene anche Alessia Pezzotti e Giorgia Spagnoli di Bronzo mentre Daniele Ferri con una bella prestazione stavolta nel combattimento chiude l’ultimo pass disponibile per le finali romane.

Entusiasmante epilogo della gara, per i ragazzi della Master Rapid SKF CBL, giusto coronamento di tanti sacrifici, sancito da una gara palpitante che dona al club l’ennesimo successo stagionale. Nella classifica per società la Master Rapid SKF CBL domina incontrastato nel maschile e nel femminile di kata con un risultato storico mai accaduto e che rimarrà indelebile nella memoria dei tecnici del Club, nel kumite è bronzo femminile.

Il medagliere riepilogativo finale, evidenzia in maniera energica l’elevato livello tecnico generale del gruppo Master Rapid SKF CBL, tante medaglie e la soddisfazione di mostrare una eccellenza tecnica assoluta.

Ora gli atleti saranno guidati nella trasferta laziale dai Maestri Maffolini, Zanotti, Landi e Sartirani, dovranno vedersela con il resto della nazione il 6 e 7 Maggio presso il Centro Olimpico di Ostia Lido (Roma).

Red. Sp.