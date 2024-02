Kata, Campionati europei giovanili: doppia finale per il Lussemburgo del Maestro Maffolini

venerdì, 16 febbraio 2024

Tiblisi – In Georgia sono andati in scena i campionati europei giovanili, a far notizia l’eclatante risultato del Lussemburgo guidato nel kata dal maestro Francesco Maffolini che ha condotto la nazionale ad una impresa senza precedenti, una doppia finale per una medaglia Europea nel kata che in tutta la lunga storia degli europei il Lussemburgo non aveva mai raggiunto.

“Una emozione unica – ha commentato Maffolini – qualcosa di inimmaginabile è successo grazie ad un lavoro serio portato avanti con grande sforzo da parte di tutti. Ringrazio il Presidente Fred Charle per la fiducia.”

Il segnale di cambio di rotta che avevo sognato ed il motivo per il quale il Lussemburgo ha puntato su di me si è concretizzato andando nettamente oltre le attese.

“Da metà Giugno 2023 – conclude – ho cambiato stile alle ragazze e solamente questo normalmente comporta almeno due anni di interiorizzazione delle gestualità, invece in 6 mesi ed una decina di Lezioni si è realizzato qualcosa di molto gratificante. Sicuramente la sorpresa degli europei”.