Karate, Under 21: Elena Roversi campionessa d’Italia, Miriam Ederar medaglia di bronzo

martedì, 17 ottobre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Elena Roversi è campionessa d’Italia e Miriam Ederar conquista il bronzo al Campionato Italiano Under 21. La Master Rapid SKF CBL è club Campione d’Italia Under 21 nel kata femminile. E’ stato un lungo week end ricco di gare e di emozioni vissute sul tatami. Infatti al PalaMazzola di Taranto sono andati in scena i Campionati Italiani di karate Under 21 di Kumite e Kata. La FIJLKAM e il Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, ha allestito questo importante evento sportivo nazionale che è servito come test event in vista di Taranto 2026.

La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti d’interesse azzurro allo scopo di definire il percorso tecnico degli Atleti afferenti alle Delegazioni Nazionali partecipanti alle future attività internazionali.

Così i circa 600 atleti provenienti da tutte le regioni italiane si sono scontrati con i ragazzi della Master Rapid SKF CBL che hanno brillato per tecnica e determinazione raggiungendo piazzamenti storici e arricchendo una bacheca che di riconoscimenti e trionfi a livello giovanile tra le più ricche d’Italia.

Il Club di Pian Camuno (Brescia) presente in maniera costante nel panorama dell’agonismo di alto profilo si è distinto grazie ad una prova di spessore da parte dei propri portacolori, in particolare strepitosa la gara per Elena Roversi che si aggiudica l’oro con una sicurezza disarmante, Elena primeggia ad ogni turno con un forte distacco in tutte le pool realizzando i seguenti punteggi: 24.80 , 24.90 , 25.30 ed in finale 25.60 in un incredibile crescendo di prestazioni.

Altro capolavoro quello di Miriam Ederar soprattutto per la giovane età, la classe 2006 infatti riesce in una vera e propria impresa, la campionessa d’Italia Juniores è protagonista di uno score importante, che la porta in finale per la medaglia di Bronzo, medaglia che riesce a conquistare grazie ad una prestazione strappa applausi.

Buone ma sfortunate le prove di Giada Noris, Camilla Perina ed Emanuele Pendoli che pagano un poco di emozione o di inesperienza in questa nuova categoria e si devono arrendere nei turni preliminari.

Con la netta affermazione degli atleti Master Rapid SKF CBL il team si conferma con un ruolo di primo piano nel panorama nazionale.