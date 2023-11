Karate: pioggia di medaglie per la Master Rapid SKF all’Adidas Open di Campania

martedì, 14 novembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Pioggia di Medaglie per la Master Rapid SKF all’Adidas Open di Campania 2023. A Eboli (Salerno) grandi risultati per la Master Rapid SKF CBL, gli alfieri della società bianconera hanno partecipato da protagonisti alla tredicesima edizione dell’ Adidas Open Karate Campania.

Nonostante l’elevato livello, gli atleti selezioni dai Maestri Maffolini, Zanotti, Landi e Sartirani, sono riusciti a realizzare una vera e propria impresa ottenendo il secondo posto nella classifica generale ed il primo posto assoluto nella classifica virtuale della specialità del kata, grazie a prestazioni di grande spessore tecnico e agonistico.

In un contesto che ha visto sfilare ben 1467 atleti provenienti da 257 club, la Master Rapid SKF CBL ha una volta di più dimostrato come il suo vivaio giovanile sia un’inesauribile bacino di giovani talenti, in un evento che ha attirato l’attenzione di tutto il settore karate nazionale rendendolo nei numeri e nella qualità tecnica dei presenti, uno spettacolo davvero unico e suggestivo.

Il team del Master Rapid SKF CBL ha brillato con il suo impegno e la sua determinazione, evidenziandosi già dalla prima giornata di gare. Questi i risultati raggiunti: mattatrice della manifestazione Miriam Ederar che riesce nell’impresa di aggiudicarsi la medaglia d’oro in tutte e due le categorie Juniores ed Seniores nella specialità del kata, pareggia quasi l’impresa Camilla Perina nel kumite che realizza anch’essa due medaglie d’oro negli Under 21 e di bronzo nei Senior. Oro anche per Noemi Sigismondi che bissa l’Oro ottenuto la settimana scorsa a Monferrato. Benissimo anche Giulia Amaglio, Roberto Dipucchio, Alice Spatti, Alessia Pezzotti, Elisa Vielmi della Master Rapid SKF CBL e Lucas Chaffort del Lussemburgo Karate tutti atleti che si allenano sotto la direzione del DT Francesco Maffolini.

Ottimo 5° posto anche per Karim Ederar, Andrea Mazzarello, Carolina Parimbelli, Chiara Brambilla e Letizia Tiraboschi.

Sforzo e risultati ammirevoli per un club gestito egregiamente dai Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi, Dario Zanotti e Dino Sartirani.

Il direttore tecnico Maffolini era presente nella duplice veste di Allenatore Nazionale del Lussemburgo e della Master Rapid SKF CBL con una rappresentativa lussemburghese che alla fine della manifestazione riuscirà nell’impresa di ottenere una medaglia di bronzo prestigiosa con Lucas Chaffort.

L’esperienza all’Adidas Open Campania ha confermato che la Master Rapid SKF CBL è sulla strada giusta per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi nelle future competizioni. Gli appassionati possono continuare a sostenere il Master Rapid SKF CBL mentre si preparano per le sfide che verranno, sicuri che questa squadra non si arrenderà mai di fronte alle difficoltà.

Red. Sp.