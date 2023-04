Karate, Open Sardinia: otto medaglie per la Master Rapid SKF CBL 

mercoledì, 5 aprile 2023

Pian Camuno (Brescia) – Medaglie pesanti in Sardegna per la Master Rapid SKF CBL. Il grande karate nazionale è andato in scena nel fine settimana a Olbia (Sassari) con l’Open Sardinia, torneo internazionale di karate. Per la prima volta sull’isola 700 atleti, tra i migliori a livello nazionale, sono saliti sui tatami per contendersi le medaglie e soprattutto i preziosi punti nel ranking.

Ben 12 finali per una medaglia portano questi esiti: 3 medaglie d’oro con Oscar Moretti nei Cadetti, Miriam Ederar nei Senior e Michela Frigeni negli Under 14; 3 medaglie d’argento con Camilla Perina negli Under 21 che nei Senior di kumite e nuovamente Miriam Ederar negli Junior; 2 le medaglie di Bronzo ottenute da Leonardo Birra negli Under 21 e Roberto Di Pucchio nei Cadetti. Infine 4 5′ posti con Karim Ederar negli Undee 21, doppia per Leonardo Bombardi sia negli junior xhe nei senior e Alessandro Cerrato nei Senior di kumite.

La cronaca delle 3 medaglie d’oro racconta di una prestazione maiuscola della campionessa italiana Miriam Ederar che supera la laziale Chiara Tagliafierro in finale Senior grazie ad un kata Papuren strappa applausi. Poi il già medaglia d’oro in Toscana Oscar Moretti che ribadisce il suo valore battendo il bravissimo Luigi DiRubba in una avvincente finale grazie ad un kata Sansai eseguito magistralmente. Infine, Michela Frigeni domina alla sua seconda apparizione negli open la categoria Under 14 di kata grazie ad una elegante quanto efficace esibizione superando la lombarda Natalini Giulia. Nel kumite a tenere alto l’onore del sodalizio Camilla Perina che ottiene una significativa doppia medaglia d’Argento. I bronzi sono 2 e sono davvero prestigiosi poiché giunti nelle categorie più numerose ed agguerrite con un Leonardo Birra rigenerato dalla cura maffolini che supera l’Umbria Belingero e Roberto Di Pucchio che supera il laziale Romagnoli dando peso alla sua prova.