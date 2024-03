Karate, Master Rapid SKF conquista due medaglie ai Campionati Italiani Cadetti

sabato, 9 marzo 2024

Pian Camuno (Brescia) – Karate, la Master Rapid SKF conquista due medaglie ai Campionati Italiani Cadetti di Kata e Kumite che si sono disputati al “PalaPellicone” di Ostia Lido (Roma).

I ragazzi dei Maestri Maffolini, Zanotti, Landi e Sartirani non solo hanno conquistato una medaglia d’Argento ed una di Bronzo, ma sono riusciti in un’impresa di livello.

La Master Rapid SKF CBL ha riconfermato di essere una delle scuole più importanti d’Italia, infatti nella categoria Cadetti Jennifer Valenti ha vinto la Medaglia di Bronzo, cedendo solo in finale di pool e confermando l’eccellente crescita registrata negli ultimi anni. E’ stata la rivelazione della giornata conquistando un prestigiosa medaglia Nazionale.

Di spessore anche la prova di Michela Frigeni che di rientro da un lungo infortunio riesce a centrare una finale per una medaglia e ottiene un 5° posto di grande valore. Nelmaschile benissimo Daniele Ferri che esce al 4° incontro ed arriva così settimo, di uguale valore la prova di Eros Moretti che ripescato si arrende al 3° incontro ed è anch’egli settimo, infine in evidenza Filippo Legrenzi che paga lo scotto del 1° anno in categoria e si arrende nei turni preliminari.

Yamine Maryam è riuscita a centrare una finalissima cedendo solo contro la laziale che la spunta per 2 a 1.Belli ssima prestazione per la darfense Asia Pedretti che riesce ad arrivare ad una finale nazionale ed alla fine è quinta.