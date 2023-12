Karate Master Rapid SKF CBL, a Pian Camuno presentate le novità 2024

domenica, 17 dicembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Presentazione ufficiale del Karate Master Rapid SKF CBL nella suggestiva cornice del monumento celebrativo di piazza Giuseppe Verdi a Pian Camuno (Brescia). Sono state anticipate le novità del 2024, presente lo staff tecnico che ha lavorato nel 2023 anche se si preannunciano nuovi importanti inserimenti nello staff.

Il presidente e direttore tecnico del sodalizio Francesco Maffolini (nella foto) ha descritto i tanti risultati raggiunti, con i traguardi conquistati nell’ultimo anno sportivo con l’aggiudicazione di titoli nazionali Fijlkam e di medaglie internazionali, ma soprattutto grande la soddisfazione dal punto di vista promozionale. Karate Master Rapid SKF CBL ha incrementato di molto il numero dei propri associati e contemporaneamente migliorato i servizi offerti, con una miriade di iniziative per un sodalizio considerato un’eccellenza del territorio camuno.

Per dare maggiore accessibilità agli interessati, a partire dall’8 gennaio 2024 la Master Rapid SKF CBL offrirà la possibilità di usufruire di un periodo di prova di 15 giorni gratuiti, lezioni libere durante le quali ogni interessato sarà inserito in un gruppo specifico e verrà seguito da insegnanti tecnici certificati Fijlkam Coni qualificati e disponibili.

Per informazioni riguardanti l’attività e i corsi, contattare la segreteria del Karate Master Rapid SKF CBL al numero 338 5456641 oppure visitare il sito web www.karaterapid.it.