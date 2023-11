Karate: l’Oscar dello Sport Bresciano a Moretti dell’ASD Master Rapid SKF

martedì, 28 novembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Oscar Moretti premiato con l’Oscar dello Sport Bresciano del Coni. Per il settore karate, la premiazione è andata al talentuoso Oscar Moretti, uno delle maggiori speranze lombarde ed italiane, appartenente a quell’inesauribile tradizionale vivaio della ASD Master Rapid SKF CBL, con sede a Pian Camuno (Brescia).

Il Coni Brescia ha insignito Oscar Moretti come “atleta dell’anno 2023” nel karate consacrando l’importante stagione ed il momento di forma del giovane.

Oscar Moretti, portacolori della Master Rapid SKF CBL ha ottenuto l’assegnazione di tale benemerenza grazie ad un 2023 strepitoso che l’ha visto protagonista assoluto di numerose gare nazionali ed internazionali fino alla sua chiamata ai seminari ed ai raduni in maglia azzurra.

Il giovane, si va ad aggiungere alla lista di atleti del club che hanno ricevuto questa rilevante benemerenza, dopo Oscar Pe, Giulio Sembinelli, Matteo Landi, Elena Roversi, Miriam Ederar sempre nella categoria atleti e dopo Francesco Maffolini, Francesco Landi e Dario Zanotti come tecnici, senza dimenticare la Palma di bronzo al merito tecnico assegnata al DT Maffolini e la medaglia di Bronzo al merito sportivo consegnata quest’anno, congiuntamente alla premiazione degli altri riconoscimenti del Coni presso il salone Vanvitelliano a Brescia, addobbato a tema.

Complimenti particolari sono andati al ragazzo, appassionato e tenace interprete, alla sua famiglia, ed ovviamente al Maestro Francesco Landi che con grande attenzione ne cura la preparazione con la sinergia di tutto il suo staff di Ghedi e dello staff allargato Master Rapid, come consuetudine fare: “nella famiglia Master Rapid SKF CBL, l’affermazione di uno è la vittoria di tutti” sono state le parole del premiato.

Red. Sp.