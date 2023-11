Karate, juniores femminile: il team Asd Master Rapid SKF CBL campione d’Italia

domenica, 5 novembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – Ai campionati italiani il team Asd Master Rapid SKF CBL di Pian Camuno (Brescia) si è laureata società Campione d’Italia 2023 nella categoria Femminile Juniores di Karate specialità Kata. La cerimonia di consegna si è svolta al centro Olimpico di Ostia Lido: il direttore tecnico del team Asd Master Rapid SKF CBL Francesco Maffolini (nella foto) ha ritirato il premio dalle mani del presidente della federkarate del Lazio.

Nel femminile di Kata, maggiore federazione italiana di karate la Fijlkam Coni che vanta 3000 società sportive provenienti da tutta Italia, il club guidato da Francesco Maffolini ha dominato la scena vincendo la classifica per club in 4 categorie su 5: Esordienti, Juniores, Under 21 e Assoluti.