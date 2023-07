Karate, il camuno Maffolini nuovo allenatore della Nazionale del Lussemburgo di Kata

mercoledì, 19 luglio 2023

Pian Camuno (Brescia) – Il camuno Francesco Maffolini è il nuovo allenatore della Nazionale del Lussemburgo di Kata.

Un percorso di crescita che possa preparare atleti in breve tempo al circuito WKF è l’obiettivo, prefissato dalla federazione lussemburghese che ha scelto il maestro Francesco Maffolini come nuovo guida tecnica della nazionale di Kata, responsabile Head Coach, dalla giovanile agli atleti senior d’elite. La motivazione che ha convinto i dirigenti a chiamare Maffolini è derivata dall’analisi del panorama mondiale che ha visto nel kata risultati tangibili nelle categorie giovanili spesso con nomi diversi, da Sembinelli a Roversi, da Serra a Petroni, da Federico Arnone a Miriam Ederar e tanti altri. I risultati a squadre con Campionati Italiani vinti sia nel maschile che nel femminile con una rappresentanza di ragazzi del suo club che riescono persino a battere rappresentative nazionali ed a essere competitivi anche in ambito WKF Series A senior a squadre maschile .

Maffolini nella sua carriera è riuscito a preparare atleti che hanno conquistato medaglie in Youth League sia nei Cadets che negli Junior che negli Under 21 riuscendo nell’impresa di riportare il titolo continentale in Italia nel 2021 al suo primo tentativo con il trio della nazionale italiana giovanile composto da Arnone Federico, Guido Polsinelli e Cristian Villano.

Maffolini è stato contattato nel mese di Maggio poiché la nuova dirigenza lussemburghese era in cerca di un tecnico di esperienza e di valore che avesse già dimostrato le sue competenze.

Il fine settimana appena trascorso ha permesso al tecnico di fare il primo intervento e di firmare il contratto con la federazione assumendo il ruolo di Head Coach, sarà il talent scout responsabile del Kata, dalla giovanile. «Dal 1° di Luglio inizierò il mio mandato da allenatore della nazionale lussemburghese », ha dichiarato il Maestro Maffolini «E’ un grande onore per me ed anche una sfida, la nazionale lussemburghese nella persona del suo Presidente Fred Charle e del suo Segretario Generale Jean Claude Henry hanno voluto fortemente puntare su di me ed io cercherò di non deluderli. Il Ministero dello Sport Lussemburghese ha effettuato un investimento economico considerevole assumendomi a con un contratto di 20 ore a settimana che nel 2024 sarà probabilmente potenziato a 40 ». Nel breve si inizierà subito a fare sul serio «A Luglio faremo già un test generale, questa estate poi abbiamo in concerto deciso di fare vivere una esperienza italiana ai ragazzi lussemburghesi e verrà proposto in tale senso un ritiro specifico prima in Calabria e poi in Valcamonica. L’obiettivo è quello di riuscire in poco tempo a cercare di innalzare il livello di competitività sia nel kata assoluto sia nel kata giovanile del Lussemburgo. Certo nominare l’Italia ora mi fa un certo effetto, io rimango della mia idea e credo che la parola d’ordine dovrebbe essere solo una: meritocrazia. Pari diritti per le società civili, tatami parla, è sul tatami che devono uscire i talenti ed il resto sono solo chiacchiere da Bar. Sono orgoglioso di poter vivere questa esperienza in un paese pieno di potenzialità come il Lussemburgo che mi ha accolto con affetto sin dal primo giorno».

Parallelamente all’esperienza con la nazionale del Lussemburgo Maffolini continuerà a portare avanti quel miracolo sportivo oggi divenuto la Master Rapid SKF CBL forte di uno Staff eccezionale ricco di figure di grande competenza che augurano a lui, eccellenza italiana nel settore, il massimo del risultato.