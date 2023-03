Karate: gli atleti del Master Rapid SKF CBL brillano all’Open Toscana

giovedì, 9 marzo 2023

Follonica (Grosseto) – Master Rapid SKF CBL brilla in Toscana. Un altro risultato importante arriva per la Karate Master Rapid SKF CBL questo fine settimana a Follonica (Grosseto) in una competizione valida per il ranking di convocazione europea e mondiale.

Gli atleti dei Maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi e Dario Zanotti, si sono comportati ottimamente affrontando in una gara particolarmente impegnativa che vedeva al via 1404 atleti provenienti da 257 società sportive.

Gli alfieri bianco neri si sono imposti nella classifica virtuale del kata grazie a 2 ori, 3 argenti e 1 bronzo confermando con determinazione il proprio valore nonostante le numerose assenze fino a disputare ben 10 finali per una medaglia.

A spiccare la finale Junior Femminile di Kata tutta Master Rapid SKF CBL Miriam Ederar oro e Giada Noris Argento, l‘oro di Oscar Moretti nei Cadets apparso in forma strepitosa, l’argento di Federico Arnone al suo rientro dopo un periodo di stop che cede solo in finale per o,1 negli Under 21, l’argento di Leonardo Bombardi negli Junior che c’entra la finalissima dopo una grande prova ed il bronzo di Filippo Calabrese nei Cadets che conferma il suo momento di forma eccellente dopo il bronzo degli Emirati Arabi.

E poi tanti piazzamenti di tutto rispetto con 4 medaglie sfumate per un pizzico di sfortuna, 2 allo scadere nel kumite e 2 nel kata con un parimerito nel quale ha fatto la differenza il minimo più basso, 5’ infatti Michela Frigeni, Melissa Verdone, Camilla Perina e Alessio Delle Femmine.

Da qui a due mesi l’Asd Master Rapid SKF CBL affronterà la Series A in Turchia, il Campionato Italiano per Regioni, l’Open di Sardegna, l’Open d’Italia a Riccione, il quadrangolare Nazionale per Centri tecnici regionali, la Youth League di La Coruna – in Spagna – ed infine il Campionato Italiano Esordienti al Centro Olimpico di Ostia Lido (Roma).