Karate: doppietta di medaglie alla Venice Cup del Master Rapid SKF

giovedì, 14 dicembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – La Master Rapid SKF CBL alla Venice Cup fa doppietta di medaglie nel Kata, mentre nel Kumite brilla Alice Spatti. Gli atleti della Master Rapid SKF CBL hanno partecipato alla Venice Cup Youth League 2023, giunta alla 31esima edizione (nelle foto Elena Roversi e Francesco Maffolini e in basso Miriam Ederar)

A Jesolo (Venezia) 4200 atleti provenienti da 81 Nazioni, dagli Under 21 agli Under 14, si sono sfidati durante questi cinque giorni di combattimenti intensissimi che ancora una volta hanno messo in luce la bontà della scuola dei Maestri Maffolini, Zanotti, Landi e Sartirani che hanno spiccato conquistando ben 2 medaglie internazionali grazie alle prestazioni di Elena Roversi e Miriam Ederar che si sono messe al collo la medaglia d’argento nel Kata Under 21 e Junior.

Bene anche Alice Spatti nel kumite che vince ben 4 incontri aggiudicandosi la sua pool per poi cedere allo scadere del quinto incontro e fermarsi a ridosso della finale per il bronzo.

Le prestazioni: Elena Roversi già Campionessa Europea Under 21 e Vice Campionessa del Mondo a squadre, dopo una serie di esecuzioni strappa applaudi si è ritrovata in finale contro l’avversaria giapponese e nonostante i 3 arbitri a favore su 5 deve cedere per differenza punti la medaglia d’Oro, medesima sorte nella finalissima anche per Miriam Ederar che dopo aver superato brillantemente i primi quattro turni, in finale si arrende all’avversaria spagnola che la supera per soli 3 decimi, 24.2 a 24.5, conquistando comunque una storica 43esima medaglia WKF per il club.

Cala così il sipario su una 5 giorni di gare che ha visto il mondo del karate giungere in Italia. Grandissima la soddisfazione per una trasferta di respiro internazionale nonostante le tantissime assenze per stati febbrili e piccoli infortuni. “Esserci è stato emozionante, esserci ed addirittura in alcune categorie risultare protagonisti è stato un grande onore ripagandoci degli sforzi profusi.”, commenta il Maestro Francesco Maffolini.