Joy of Swimming, il percorso si chiude col collegiale a Molveno

martedì, 4 luglio 2023

Molveno – Con il collegiale svoltosi nella splendida cornice di Molveno si è concluso il progetto di qualificazione giovanile “Joy of swimming”, riservato ai migliori 30 atleti provinciali della categoria Esordienti e proposto dal Comitato provinciale di Trento della Federazione Italiana Nuoto. Gli atleti coinvolti fanno parte della categoria più giovane del Comitato: il progetto ha avuto come obiettivo primo quello di accompagnare i giovani partecipanti nella crescita agonistica e personale, facendo vivere loro esperienze diverse dal solito.

Il collegiale di Molveno, già diventato una piacevole tradizione per il Comitato, è stato la conclusione di un percorso che ha visto gli atleti partecipare durante l’anno a intensi stage con allenamenti, approfondimenti teorici, test e valutazioni, ma soprattutto in cui hanno potuto sperimentare “lo stare assieme”, il “fare squadra”, cosa che anche nel nuoto, sport individuale, è di fondamentale importanza.

Nel corso dei tre giorni a Molveno si sono alternate diverse attività. In acqua ci sono stati numerosi test e valutazioni, curati dal Settore Istruzione Tecnica e dal coordinatore Massimo Eccel, svolti nella piscina dell’AcquaPark di Molveno. Fondamentali anche i momenti di approfondimento svolti fuori dall’acqua. Fin dalla sera dell’arrivo a Molveno si è simulato l’avvicinamento alla gara calendarizzata il giorno successivo, perfezionando quello che è stato proposto durante gli stage in inverno e primavera: la nutrizione con la cena del giorno precedente, della colazione e dei momenti ante e durante la gara; la preparazione mentale con la linea del tempo e la routine; la conoscenza del proprio corpo con le azioni legate allo stretching ed al riscaldamento. Altro momento caratterizzante, l’incontro con il Presidente del GUG Leopoldo Zuanelli Brambilla dove si sono approfonditi gli aspetti di relazione atleta/giudice e le principali “regole del gioco”. Non sono infine mancati, ovviamente, numerosi momenti di divertimento, gioco e aggregazione, che hanno contribuito a rafforzare ancora di più lo spirito di squadra di questi atleti, nonostante l’appartenenza a società sportive diverse.

Al collegiale hanno partecipato il Presidente del Comitato Cristian Sala, l’allenatore Alessandro Pulim (Rari Nantes Valsugana) e l’équipe legata al progetto coordinata da Massimo Eccel del SIT, da Francesca Lazzarotto (biologo nutrizionista), Marta Roggio (medico) e Alessandro Todeschi (psicologo dello sport). Si è aggregato anche Leopoldo Zuanelli Brambilla, presidente del Gruppo Ufficiali di Gara. A rotazione sono stati presenti altri allenatori degli atleti coinvolti (Massimo Gioberge – Buonconsiglio Nuoto ed Enrico Ciola – Rari Nantes Trento).

Gli atleti convocati al collegiale di Molveno:

MASCHI

ALOISI FILIPPO – 2010 (Buonconsiglio Nuoto)

APICERNI JACOPO – 2010 (Rari Nantes Trento)

BISINELLI MATTIA – 2010 (2001 Team asd – Rovereto)

BRUGNARA GABRIELE – 2010 (Buonconsiglio Nuoto)

CESTARI NICHOLAS – 2011 (Nuotatori Trentini)

FERRARI LORENZO – 2011 (Amici Nuoto Riva)

FERRULLI ALBERTO – 2010 (Nuotatori Trentini)

HY CHEY TOMMASO – 2011 (Buonconsiglio Nuoto)

MASCOTTO LEONARDO – 2010 (Rari Nantes Valsugana ssd)

MOSANER DANIELE ETIENNE – 2010 (Rari Nantes Ala)

NASTASI RANIERI – 2010 (Buonconsiglio Nuoto)

PASCHETTA MICHELE – 2011 (Buonconsiglio Nuoto)

QUERIN TOMMASO – 2010 (Rari Nantes Ala)

REBELLATO LORENZO – 2011 (Rari Nantes Valsugana ssd)

ROSA’ DAVIDE – 2011 (Amici Nuoto Riva)

FEMMINE

BAGOZZI CATERINA – 2012 (Rari Nantes Trento)

BALDESSARI VITTORIA – 2012 (Rari Nantes Trento)

BELLOTTI DILETTA – 2012 (Nuotatori Trentini)

CARLI ALICE – 2012 (Nuotatori Trentini)

CIOC ALESSIA MARIA – 2011 (2001 Team asd – Rovereto)

DANCIU SARA MARIA – 2011 (Amici Nuoto Riva)

DE GIOVANELLI LAURA – 2011 (Nuotatori Trentini)

DONATI ELENA – 2011 (Nuotatori Trentini)

FILIPPI GIORGIA – 2011 (Buonconsiglio Nuoto)

GIACOMINI LUDOVICA – 2011 (Nuotatori Trentini)

RASO ISABEL – 2011 (Amici Nuoto Riva)

SUMAN VIOLA – 2012 (Amici Nuoto Riva)

ZENOBI IRIS – 2012 (Nuotatori Trentini)