Joan Moll è il nuovo Allenatore del Trento, Bruno Tedino sollevato dall’incarico

mercoledì, 10 gennaio 2024

Trento – Il Trento ha sollevato Bruno Tedino dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Il Club in una nota “ ringrazia mister Tedino per la passione, la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi e la salvezza diretta conquistata al termine della passata stagione. La società augura a Tedino le migliori fortune per il prosieguo della carriera (mister Tedino nella foto © Ossanna).

La società AC Trento comunica contestualmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Joan Moll, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di Allenatore della Formazione Primavera Gialloblù”.