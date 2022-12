ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022: terzi Charléne Guignard e Marco Fabbri

sabato, 10 dicembre 2022

Torino – Per l’Italia, il sipario sull’ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2022 è calato con il programma libero della danza. C’era grande attesa per Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), in piena corsa per un risultato di prestigio dopo una Rhythm Dance estremamente equilibrata.

La coppia di danza italiana (nella foto © Diego Barbieri) ha pattinato una Free Dance convincente, mantenendo grande intensità dall’inizio alla fine. La performance è valsa agli azzurri la conferma in quella terza posizione già occupata dopo il segmento iniziale di gara.

Guignard/Fabbri (206.84) si sono attestati alle spalle dei canadesi Piper Gilles/Paul Poirer, vincitori con 215.64, e degli statunitensi Madison Chock/Evan Bates (211.94).

Il piazzamento è estremamente significativo, poiché permette all’Italia di raggiungere la doppia cifra in termini di podi nella storia della Finale del Grand Prix.