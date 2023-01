Il Trentino protagonista al Gran Gala del Tamburello di Rezzato

venerdì, 27 gennaio 2023

Rezzato (Brescia) – Il Trentino straordinario protagonista al Gran Gala del Tamburello organizzato a Villa Ferraroli di Rezzato (Brescia). Fra le premiate della nazionale italiana che lo scorso mese di agosto ha vinto il campionato mondiale open, le trentine Chiara e Beatrice Zeni, Sofia Magnani e Arianna Chini. Premiati anche i migliori giocatori del 2022: fra i trentini in serie A Sofia Magnani (Segno), Luca Festi (Castellaro) e Federico Merighi (Sommacampagna). Ancora Sofia Magnani nell’Under 23 femminile e nel maschile Riccardo Cattoi del Castellaro. In serie B femminile premio per Ilaria Mongibello del Faedo e per Mirco Campologo del Cereta ed Eros Valentini nel maschile, premiati anche nell’under 23.

Nel miglior quintetto della serie A femminile premiata Beatrice Zeni di Nave San Rocco in forza al Ceresara e in quello maschile Federico Merighi e Gabriele Weber del Sommacampagna, Federico Gasperetti del Castellaro. Nel miglior quintetto femminile Aurora Tonon e Paola Daldoss (Tuenno), Ilaria Mongibello e Giada Fontana (Faedo) ed Elisea Baldo (Aldeno). Complimenti vivissimi alle nostre campionesse e ai nostri campioni, ai quali siamo riconoscenti per aver rappresentato al massimo livello il tamburello trentino: Siamo orgogliosi di loro e dei risultati ottenuti dalle nostre società, alle quali va il più sincero ringraziamento per il forte impegno e gli sforzi sostenuti per rendere possibili traguardi tanto importanti anche a livello internazionale. Un grazie sincero infine al Presidente Facchetti e al suo staff per lo stile con cui la manifestazione è stata organizzata, in piena sintonia con i valori umani di cui lo sport è veicolo portatore convinto ed efficace.