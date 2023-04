Il Trentino e il Garda sulla cresta dell’onda: nel 2024 arrivano i Mondiali Giovanili di vela

giovedì, 13 aprile 2023

Riva del Garda – Dopo l’assegnazione ufficiale alla FIV degli Youth Sailing World Championships del 2024 (13-20 luglio), sale la febbre da vela nel Garda Trentino che ha presentato l’evento mondiale presso la Fraglia Vela Riva, a Riva del Garda.

Alla conferenza stampa, organizzata da Trentino Marketing e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., hanno preso la parola, tra gli altri: il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, l’Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, l’Assessore allo Sport del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, la Presidentessa del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, il Presidente del CONI Regionale Veneto Dino Ponchio, il Presidente del Consorzio Garda Trentino Vela Carlo Pompili, il Presidente della Fraglia Vela Riva Andrea Camin, il Presidente della Fraglia Vela Malcesine Gianni Testa, il Presidente del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, il Presidente della Lega Navale Italiana Riva del Garda Andrea Bagozzi, il Consigliere del Circolo Vela Torbole Michele Caldonazzi, il Council Member di World Sailing Walter Cavallucci e i testimonial dell’evento e Ambassador del Trentino e Garda Trentino Nicolò Renna atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e Chiara Benini Floriani atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Foto @ Dennis Pasini / Vitesse.

L’evento, il cui comitato organizzatore sarà composto da Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana Riva del Garda, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole e Fraglia Vela Malcesine, sarà organizzato con il supporto della Federazione Italiana Vela e vedrà la partecipazione di oltre 900 fra atleti in gara e tecnici provenienti da circa 70 nazioni, e 11 discipline giovanili impegnate, con flotte maschili e femminili delle classi 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL, per un movimento di oltre 1.200 persone fra atleti e accompagnatori.

Per la prima volta, l’evento più importante per World Sailing dopo le Olimpiadi si disputerà in Italia, raccogliendo il testimone da Búzios (Brasile) che ospiterà la manifestazione dall’8 al 16 dicembre prossimi. Un’occasione resa ancor più importante dalla prossimità proprio delle competizioni Olimpiche di Parigi 2024, che seguiranno poche settimane più avanti.

L’assegnazione del Campionato Mondiale Giovanile alla Federazione Italiana Vela rappresenta un prestigioso riconoscimento per la vela italiana e i circoli velici gardesani confermando, ancora una volta, il Lago di Garda come un campo di gara unico e di assoluta eccellenza, a livello internazionale, capace di rendere le competizioni adrenaliniche e piene di azione grazie ai suoi venti regolari.

Il Mondiale Giovanile sul Garda sarà un’edizione di prime volte, e non solo per l’Italia: oltre ad inaugurare una nuova formula di gara, quello del 2024 sarà il primo mondiale giovanile organizzato da più circoli velici, e per la prima volta l’ospitalità degli atleti non sarò concentrata presso un’unica struttura, ma distribuita fra le tante realtà d’eccellenza del Garda Trentino.

Dai Mondiali Giovanili sono passati tutti i più grandi interpreti della vela a livello internazionale, a cominciare da un medagliato olimpico come Ruggero Tita, ambassador dell’evento assieme a Nicolò Renna, Chiara Benini Floriani e Giorgia Bertuzzi.

Roberto Failoni (Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento): “Ringrazio il Consorzio Garda Trentino Vela, la Federazione Italiana Vela e le Istituzioni presenti condividendo con loro la sensazione di trovarci davanti ad una grande opportunità: i Mondiali Giovanili crediamo possano essere un ulteriore passo in avanti in termini di esperienza, turismo e visibilità. Siamo sicuri sarà gestito e valorizzato al meglio grazie al sistema trentino, uno straordinario connubio di capacità organizzative che negli anni ci ha permesso di ospitare grandi eventi in tutto il Trentino.”

Maurizio Rossini (Amministratore Delegato di Trentino Marketing): “Sarà l’appuntamento più importante del 2024 in Italia legato alla vela. La macchina organizzativa è già operativa e accanto alle tante attività che questa manifestazione porta con sé non manca un progetto dedicato alla sostenibilità, aspetto a cui teniamo in maniera particolare e siamo certi che rappresenterà un ulteriore passo in avanti per la vela e il nostro territorio. Grazie alle oltre 70 nazioni che parteciperanno, gli Youth Sailing World Championships saranno inoltre un’occasione di conoscenza e cultura di grande valore per tutti i ragazzi che parteciperanno.”

Silvio Rigatti (Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.): “Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare i Campionati Mondiali Giovanili del 2024, una manifestazione di alto prestigio e una prova di fiducia da parte di World Sailing verso i nostri circoli, resa possibile dal supporto della FIV e dalla preziosa collaborazione con Trentino Marketing. Questa manifestazione ribadirà ulteriormente la centralità della vela nel tessuto turistico e sociale del Garda Trentino, anche attraverso la collaborazione con Riva del Garda Fiere&Congressi per l’ospitalità diffusa degli atleti nella destinazione e sarà un motivo in più per ragionare sull’acqua come bene prezioso e da preservare: proprio su questo tema ci stiamo impegnando con una task force dedicata.”

Francesco Ettorre (Presidente della Federazione Italiana Vela): “Siamo estremamente orgogliosi di organizzare per la prima volta in Italia gli Youth Sailing World Championships. Questo evento rappresenta un riconoscimento internazionale per il duro lavoro svolto fino ad oggi: non si tratta solo di un momento significativo per lo sviluppo dello sport, ma anche un’opportunità tangibile per dimostrare le capacità organizzative. Consideriamo questa occasione come una tappa importante nella crescita della nostra Federazione, con l’obiettivo di stabilire un punto di riferimento per le future edizioni degli Youth Sailing World Championships secondo gli standard di World Sailing. Siamo convinti che la scelta di ospitare l’evento presso l’Alto Garda sia ideale dal punto di vista logistico per i velisti che da sempre apprezzano l’organizzazione e la bellezza di questi luoghi, una vera e propria palestra a cielo aperto per la Vela. Desidero ringraziare con piacere le istituzioni coinvolte nella realizzazione di questo importantissimo appuntamento sportivo e i Circoli che compongono il Comitato Organizzatore, poiché solo grazie al loro impegno è possibile realizzare eventi di questa portata in Italia. Il 2024 sarà un anno intenso, ma affrontare queste sfide stimolanti è parte integrante del nostro impegno nello sport.“

Lorenzo Pozzer (Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda): “Presentiamo oggi un nuovo evento sul nostro Garda Trentino che testimonia un grande lavoro di squadra: la sinergia tra circoli velici trentini, autorità e istituzioni ci permette di progettare, proporre e ospitare grandi eventi sul nostro grande lago che ci unisce in un’unica prospettiva e visione.”

Paola Mora (Presidentessa del CONI Provinciale Trentino): “Lo sport rappresenta un grande volano economico e turistico, e la vela in particolare è stata importante per la transizione economica e quindi per un’economia votata al turismo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per ospitare questo grande evento grazie alle nostre competenze e al territorio di prestigio rappresentato dal Garda Trentino e da tutta la zona dell’Alto Garda.”

Dino Ponchio (Presidente CONI Veneto): “Sono onorato di essere qui e concordo pienamente con l’intervento della collega Paola Mora. Siamo tutti impegnati per alzare ulteriormente l’asticella e per fare il salto di qualità che il territorio merita.”

Carlo Pompili (Presidente Consorzio Garda Trentino Vela): “Oltre all’acqua, ciò che fa la differenza nel Garda Trentino è sicuramente il vento: non tradisce mai ed è il nostro punto di forza, una vera garanzia. Il Consorzio Garda Trentino Vela è il primo consorzio affiliato FIV in Italia e siamo convinti che, nonostante l’importanza dell’individualità dei singoli circoli, l’unione e collaborazione tra essi e l’importantissimo ruolo del volontariato siano di fatto fondamentali per ospitare eventi importanti come i Campionati Mondiali Giovanili del 2024.”

Andrea Camin (Presidente Fraglia Vela Riva): “Con quasi un secolo di storia alle spalle, il nostro circolo figura tra i migliori al mondo, come testimonia anche l’assegnazione del President’s Development Award da parte di World Sailing. La collaborazione con gli altri circoli del Garda Trentino e con le autorità competenti ci consente di organizzare anche eventi di grandissima portata come i Campionati Mondiali Giovanili, che costituiscono una grande sfida per il nostro territorio nell’alzare sempre più l’asticella della qualità, anche perché per la prima volta verrà adottato un modello di ospitalità diffusa.”

Gianni Testa (Presidente Fraglia Vela Malcesine): “Ringrazio i rappresentati del CONI, la Federazione Italiana Vela e le Istituzioni presenti. Sono orgoglioso di essere qua in rappresentanza del Circolo Fraglia Vela Malcesine coinvolto nell’organizzazione di questo grande evento e siamo sicuri di non tradire le attese della Federazione. Lavoreremo con impegno affinché tutto possa essere all’altezza dei giovani campioni che verranno a gareggiare sulle nostre acque.”

Nicolò Renna (atleta Fiamme Oro): “È per me un piacere rappresentare assieme a Ruggero Tita, Chiara Benini Floriani e Giorgia Bertuzzi questa manifestazione. È una competizione bellissima, e siamo orgogliosi che una manifestazione così importante si possa svolgere sulle acque del Garda Trentino, un luogo ovviamente speciale per me, così come per tante persone in tutto il mondo.”

Chiara Benini Floriani (atleta Fiamme Gialle): “Il Mondiale Giovanile di World Saliling è l’evento più grande e importante del panorama giovanile. Tutti noi giovani puntiamo a un grande risultato in quest’occasione. L’esperienza è incredibile perché gli atleti si affacciano ad una piccola Olimpiade con tantissimi atleti da tutto il mondo. È molto emozionante sapere che il nostro territorio e i nostri Circoli saranno coinvolti.”