Il team Italia Age Group conquista 25 medaglie all’Europe Triathlon Cross Championship

sabato, 9 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Sono 25 le medaglie del Team Italia Age Group all’Europe Triathlon Cross Championship Riva del Garda Trentino, divise in 12 medaglie per gli uomini e 13 per le donne. Una gara molto partecipata dagli Age Group azzurri (foto © Filti Tiziano Ballabio) che hanno animato i sentieri e i percorsi sulle sponde del Lago di Garda nella città trentina di Riva del Garda.

Ecco l’elenco dei 12 podi tricolore della gara uomini di cui 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi: 20-24 Michelangelo Crippa (Pol. Cantù) argento, 25-29 Massimiliano Perino (Granbike Triathlon) bronzo, 35-39 Gaetano Ollà (Zerotriuno Triathlon) oro e Davide Bazzoli (Peschiera Triathlon) bronzo, 40-44 Kris Zanotti (Lykos Triathlon) argento, 50-54 Michele Bellomo (Delfino Triathlon) oro e Giuseppe Corti (Zerotriuno Triathlon) bronzo, 55-59 Massimiliano Donati (+Kuota) argento, 60-64 Pio Moro (Pol. San Vito) oro e Ranieri Dorella (Delfino Triathlon) argento, 70-74 Michele Vanzi (Valdigne Triathlon) argento, 80-84 Gherardo Mercati (Triathlon Bergamo) oro.

13 le medaglie italiane nella gara donne con 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi: 20-24 Irene Ballotta (Tri Schio) oro e Angelica Marianna Gilioli (Sai Frecce Bianche) bronzo, 25-29 Viola Dorotea Gilioli (Sai Frecce Bianche) oro, 35-39 Veronica Di Fant (B3L Triathlon) oro, Federica Corbani (CUS Parma) argento e Valentina Giardini (Pol. Team Brianza) bronzo, 40-44 Elisa Naldi (Granbike Triathlon) argento, 45-49 Veronica Pacini (Cesena Triathlon) oro, 50-54 Patrizia Dorsi (Piacenza Tri Vittorino) oro, 55-59 Letizia Ruggeri (Triathlon Bergamo) argento, 60-64 Marinella Sciuccati (Valdigne Triathlon) oro, 65-69 Rossella Carletti (Ferrara Triathlon) oro e 75-79 Lucia Soranzo (Triathlon Team Ravenna) oro.

Il team Age Group torna in gara domenica pomeriggio alle 16:30 per i titoli europei di Triathlon Cross.