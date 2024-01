Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a Jannik Sinner: la richiesta

venerdì, 26 gennaio 2024

Bolzano – “Jannik grazie per le emozioni e per la tua gentilezza. Sei un campione in campo e nella vita”.

Un gruppo di bambini ha scritto all’associazione Cor et Amor, che porta avanti il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, indicando Sinner come campione di gentilezza perché a lui sia consegnato il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport.

“Saremmo onorati di consegnare la maglia di ambasciatore di gentilezza a Sinner- ha detto Luca Nardi- e lo faremo con i bambini”.

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello sport, che ha compiuto fa poco 2 anni, valorizza i gesti di gentilezza attraverso lo sport. Nato da un’idea della giornalista fiorentina, Gaia Simonetti con la collaborazione delle ambasciatrici di gentilezza, Silvia Sardi (Ones Media House) e Chiara Castellani, è supportato da Ussi Toscana, Ussi e Associazione Cor et Amor.

Il riconoscimento ha preso ispirazione dal gesto del cuore del portiere Guglielmo Vicario, oggi al Tottenham, che ha ospitato una famiglia fuggita dalla guerra.