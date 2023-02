Il pilota valtellinese Gianesini al Rally Valli del Tevere-Arezzo

venerdì, 10 febbraio 2023

Sondrio – Parte la stagione di Marco Gianesini. Il pilota valtellinese sarà impegnato nel fine settimana nella prima gara valevole anche per la serie Race Day: il Rally Valli del Tevere-Arezzo.

La stagione agonistica legata ai rally è iniziata da poco e nel corso del fine settimana si svolgerà la prima gara su terra alla quale parteciperà anche il pilota sondriese Marco Gianesini.

Gli sterrati della Toscana faranno da sfondo alla prima gara del TER (Tour European Rally) nonché del Race Day, entrambi contesti molto seguiti da concorrenti e spettatori.

A bordo di una Skoda Fabia Rally2 Evo preparata dall’Erreffe Rally Team, Gianesini sarà navigato dall’amico copilota Marco Bergonzi con il quale ha ormai un’intesa davvero speciale.

“Siamo pronti per la prima gara dell’anno- dice Gianesini- abbiamo un po’ di ruggine da togliere ma questo contesto è l’ideale per divertirsi e per entrare subito nel clima delle competizioni.”

Gianesini e Bergonzi, che sono chiamati a percorrere nove prove speciali nell’arco di due giorni tra sabato 11 e domenica 12 febbraio, partiranno con il numero 27 portando in gara i colori della New Star 3.