Il Monza batte 3-0 la Vis Pesaro e conclude il ritiro a Ponte di Legno

domenica, 23 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Dopo l’amichevole contro la Vis Pesaro, vinta 3-0, il Monza ha concluso il ritiro precampionato in Alta Valle Camonica.

Arrivato all’hotel Mirella di Ponte di Legno lo scorso 11 luglio, il Monza ha avviato la preparazione delle nuova stagione sul campo di Temù ed ha disputato quattro amichevoli, la prima sabato scorso contro la Nuova Camunia, vinta 11-0, la seconda mercoledì scorso contro il Real Vicenza, terminata 5-0 per i brianzoli, la terza ieri contro il Giana Erminio, vinta 5-1 e l’ultima oggi contro la Vis Pesaro, terminata 3-0, grazie alle reti di Maric, Caprari e Carboni. In serata il Monza ha lasciato Ponte di Legno e proseguirà la preparazione al campionato di serie A, in visto del debutto contro l’Inter il 20 agosto, sul campo del Monzello.