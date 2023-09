Il maltempo fa slittare di una settimana l’Adamello Ultra Trail

mercoledì, 20 settembre 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Il maltempo fa slittare Adamello Ultra Trail: 29 settembre-1° ottobre le nuove date. Complice il peggioramento delle previsioni meteorologiche anche per la giornata di sabato, l’organizzazione ha optato per lo spostamento dell’evento di una settimana, dal 29 settembre al 1° ottobre, al fine di garantire la massima sicurezza per tutti gli atleti (foto © Meneghello)

Adamello Ultra Trail si sposta di una settimana. L’organizzazione di ASD Adamello Ultra Trail ha infatti dovuto prendere atto del netto peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto anche per la giornata di sabato, e ha scelto pertanto di posticipare l’intero programma di sette giorni rispetto alle date inizialmente previste (22-24 Settembre).

“Ci spiace molto dover prendere questa decisione così vicino all’evento – ha commentato Paolo Gregorini, responsabile organizzativo -, ma siamo convinti che sia la decisione migliore per la sicurezza di tutti gli atleti e appassionati. Siamo in costante contatto con le istituzioni meteorologiche della zona: all’inizio era prevista pioggia soltanto per la giornata di venerdì, ma nelle ultime ore le proiezioni sono peggiorate molto anche per il sabato. Sono venute quindi a mancare le condizioni per garantire lo svolgimento dell’intero evento in sicurezza – ha proseguito Gregorini – soprattutto in alcuni passaggi di alta montagna.”

Con il programma dell’evento confermato in toto, le iscrizioni ad Adamello Ultra Trail 2023 rimangono automaticamente valide per le nuove date. Coloro che non fossero in grado di prendere parte ad AUT dal 29 settembre al 1° ottobre, possono mettersi in contatto con l’organizzazione via e-mail a info@adamelloultratrail.it o per telefono al numero 3393504408 e scegliere fra due opzioni: tenere valida l’iscrizione per l’evento del 2024, oppure chiedere il rimborso previsto dal regolamento in caso di annullamento per cause di forza maggiore, pari all’80%.

“Sappiamo che questa decisione causerà difficoltà ad alcuni atleti, ma l’abbiamo presa pensando alla loro sicurezza e a quella di tutto il nostro personale di volontari e responsabili impegnato sull’evento. Invece di rimandare al prossimo anno, abbiamo scelto di riprovarci la settimana prossima, per garantire a tutti la miglior esperienza possibile sui sentieri di Adamello Ultra Trail”, ha concluso Gregorini.