Il Karate Master Rapid SKF CBL brilla nelle gare di Ostia e Gorgonzola

mercoledì, 7 febbraio 2024

Pian Camuno (Brescia) – Il Karate Master Rapid SKF CBL brilla da Roma a Milano con grandissimi risultati.

Al Centro Olimpico di Ostia Lido(Roma) il club ottiene il titolo di vice Campione d’Italia nel kata. Elena Roversi si conferma per il terzo anno consecutivo protagonista cedendo solamente per due decimi in semifinale e mettendosi al collo l’ennesima Medaglia Nazionale.

Gara strepitosa di Lorenzo Rifugio 5° che disputa la sua prima finale per una medaglia di Bronzo nella categoria Assoluti 84 kg. 7mo Oscar Moretti, vista la giovanissima età (2007) fa qualcosa di veramente ammirevole, così come di valore il 7mo di Miriam Mugnani 5 kata di pregevole fattura il 9° di Elisa Vielmi 4 kata portati, hanno poi ben figurato Emanuele Pendoli che vince 3 incontri, esce al 4° e non viene ripescato, Cristian Serra e Giada Noris che vincono 2 incontri ed escono al 3°, Chiara Brambilla, Chiara Zani, Franco Sacristani, Andrea Mazzarello e Lorenzo Federici in evidenza.

Contemporaneamente a Gorgonzola (Milano) è andata in scena la 2^ Tappa del Trofeo Lombardia CSEN sono state ben 13 le medaglie d’Oro ottenute da Alessia Pezzotti, Alice Spatti, Camilla Perina, Lorenzo Tononi, Matilda Borghesi, Asia Pedretti, Sofia Sorlini, Sara Pedersoli, Sorlini Sofia, Yamine Maryam, Miriam Gabriele, Federico Maver ed Arrigo Angelica. 4 le medaglie d’Argento ottenute da Roberto DiPucchio, Chiara Quistini, Noemi Sigismondi e Alessio Federici. 6 le medaglie di Bronzo ottenute da Giorgia Spagnoli, Matilda Spandre, Letizia Tiraboschi, Giulia Amaglio, Simone Andreoli e Lorenzo Federici. Eccellenza del territorio il club dei Maestri Maffolini, Landi, Zanotti e Sartirani continua la propria opera incessante di preparazione di futuri campioni.