Il Giro d’Italia è di Roglic, vince la crono sul Monte Lussari e conquista la maglia rosa

sabato, 27 maggio 2023

Monte Lussari – Il Giro d’Italia è di Roglic, vince la crono da Tarvisio al Monte Lussari, infligge 40′‘ a Thomas e 42” ad Almeida e va in maglia rosa con 14″ di vantaggio. Primož Roglič (Jumbo-Visma) ha vinto la ventesima tappa del 106^ Giro d’Italia, la Tarvisio-Monte Lussari Tudor ITT di 18.6 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) e João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates). Primož Roglič (Jumbo-Visma) è la nuova Maglia Rosa di leader della Classifica Generale (foto ©Lapresse).

Doveva essere la giornata decisiva del 106esimo Giro d’Italia, che si concluderà domani a Roma, e così è stato. La 20esima tappa del Giro d’Italia vedeva alla partenza Thomas in maglia rosa con 26” di vantaggio si Roglic. La cronoscalata di 18,6 km che da Tarvisio al Monte Lussari, prima parte di 11 km pianeggiante o in leggera salita, circa 6 km sulla ciclabile Alpe Adria, seguita da 7.5 km in ripidissima ascesa fino al Santuario di Monte Lussari, è stata avvincente. Roglic ha imposto la sua legge, con una prova maiuscola ed ha conquistato la maglia rosa.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) – 18.6 km in 44’23’’, alla media di 25.145 km/h

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 40″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 42″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 14″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 1’15”

LE MAGLIE UFFICIALI

Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Jonathan Milan (Bahrain – Victorious)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Thibaut Pinot (Groupama – FDJ)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

Il vincitore e nuova Maglia Rosa Primož Roglič ha detto: “È una sensazione incredibile. Mi è caduta la catena, l’ho rimessa subito a posto. Avrei potuto perdere tutto, ma fa parte delle corse. Il pubblico mi ha dato qualche watt in più e mi sono goduto l’atmosfera e l’energia dell’evento. Manca un giorno alla fine. Il percorso è di domani è tecnico. Non è finita finché non è finita, ma siamo vicini ad un finale meraviglioso.”