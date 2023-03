Il Brescia Calcio Femminile batte 3-0 il Ravenna. Tabellino

domenica, 26 marzo 2023

Brescia – Il Brescia Calcio Femminile conquista una vittoria convincente per 3-0 contro il Ravenna nella 22^ giornata del campionato di Serie B. Al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” le Leonesse impiegano un tempo e mezzo per venire a capo della resistenza della formazione romagnola, forse troppo remissiva, e grazie alla doppietta di Brayda e al rigore di Magri si prendono una vittoria ampiamente meritata. In gol per il Brescia Brayda due volte e Magri su rigore nello spazio di dieci minuti scarsi dopo la mezz’ora della ripresa.

LA GARA – Mister Ashraf Seleman schiera il Brescia con il 3-5-2: in porta c’è Lugli, difesa con Ripamonti, Galbiati e Perin; centrocampo con Farina, Ghisi, Barcella, Magri e Hjohlman; in attacco Brayda e Pasquali. Arbitra Zoppi di Firenze.

La gara nel primo tempo non è bella: tanti errori di misura, lotta a centrocampo e occasioni che si contano sulle dita di una mano: al 19′ discesa di Hjohlman sulla sinistra, cross basso in mezzo e Vicenzi respinge con la difesa del Ravenna che poi libera. Al 33′ incredibile palla gol per le Leonesse: Brayda salta due avversarie in area, mette in mezzo per Pasquali che sbaglia il tocco, c’è la respinta di un difensore sulla testa della stessa Pasquali che non trova la porta. Al 35′ si fa vedere il Ravenna con la conclusione di Elisa Mariani dalla distanza, lontana dalla porta. Al 44′ occasione Ravenna con Elena Mariani che vince il duello con Galbiati e calcia, ma Lugli in uscita respinge coi piedi.

La ripresa è un monologo del Brescia, ma il primo squillo arriva solo al 19′ con il tiro di Brayda, centrale. Al 21′ colpo di testa di Lonati, para Vicenzi. Al 28′ occasione Brescia: colpo di testa a botta sicura di Brayda ma Vicenzi alza in corner. Al 33′ il vantaggio delle Leonesse: segna Brayda che appoggia da pochi passi sull’assist di Lonati. Al 36′ il raddoppio: Vicenzi sbaglia il rinvio con le mani servendo Hjohlman, la svedese entra in area e mette in mezzo per Brayda che controlla e appoggia in porta. Al 42′ incursione di Magri in area: la centrocampista viene stesa da Raggi e rigore che la stessa Magri realizza.

Finisce così, sotto un acquazzone che nel secondo tempo ha reso le condizioni della partita davvero complicate ma con le Leonesse felici per aver riconquistato i tre punti. Domenica prossima ancora impegno casalingo, al Centro Sportivo “Mario Rigamonti” arriva il Napoli.

LE INTERVISTE – «Oggi la partita si era visto fin dalle prime battute che avevamo qualcosa in più del Ravenna – il commento di mister Ashraf Seleman -. Se andiamo a vedere le occasioni create, il risultato è più che giusto, però è stata una di quelle partite che possono diventare complicate se non riesci a sbloccarle. Devo fare i complimenti alle ragazze perché ogni domenica provano a fare la partita cercando il risultato regalando un bello spettacolo per chi viene a vederci. Oggi sono veramente molto soddisfatto, abbiamo rischiato il giusto senza mai correre pericoli. Brave davvero alle ragazze».

Grande protagonista con una doppietta capitan Veronique Brayda: «Alla lunga siamo uscite, ma già a fine primo tempo stavamo iniziando a prendere un pochino più campo e poi nel secondo tempo secondo me è stata un’altra partita, nel senso che comunque attaccavamo con grande intensità, quindi questo sicuramente può farci dire che la vittoria è stata meritata. Oggi era importante fare i tre punti, per noi perché alla fine lavoriamo tutta la settimana con tanta dedizione, ci mettiamo tanto. Tre punti importanti e adesso testa alla prossima. Il perché di questa discontinuità? L’ho detto altre volte, penso che faccia parte di un percorso, nel senso che noi stiamo facendo un percorso di crescita. Se si guarda alla squadra dello scorso anno e quella di quest’anno è completamente differente. Siamo differenti noi sicuramente, ma proprio anche quello che andiamo a proporre sul campo. È chiaro che in un percorso ci sono dei momenti di alti e bassi. Fa la differenza soprattutto all’interno dello spogliatoio. Certo che c’è rammarico quando perdi dei punti, però c’è anche la consapevolezza che questa squadra vale».

Esordio stagionale per Camilla Tengattini, reduce da un lungo stop: «Sono molto contenta di essere ritornata in campo dopo praticamente un anno e ringrazio tutto lo staff che mi ha seguito in questo percorso, soprattutto Stefano (Ferrari, il fisioterapista, ndr). Ringrazio anche il mMister che oggi mi ha dato la possibilità di ritornare in campo dopo tanto. Abbiamo meritato la vittoria. Sicuramente se avessimo sbloccato prima il risultato saremmo state più tranquille, però va bene così. E’ stata una bella prestazione collettiva».

IL TABELLINO

Brescia – Ravenna 3- 0 (33’st Brayda, 36’st Brayda, 42’ st Magri su rigore)

Brescia: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin, Farina (14’ st Bortolin), Magri, Barcella, Ghisi, Hjohlman (42’ st Tengattini), Brayda (42’ st Pedrini), Pasquali (14’ st Lonati). (Ferrari, Viscardi, Merli Cristina, Bianchi, Fracas). Allenatore Seleman

Ravenna: Vicenzi, Ventura, Candeloro (41’ st Mascia), Tonelli, Barbaresi, Mariani Elena, Burbassi (32’ st Scarpelli), Mariani Elisa, Gianesin, Raggi, Gardel. (Ruotolo, Carrer, Domi, Giovagnoli, Carli). Allenatore Ricci

Arbitro Andrea Zoppi di Firenze

Assistente 1 Matteo Bertelli di Firenze

Assistente 2 Tommaso Cardini di Firenze

Reti st 33’ Brayda, 36’ Brayda, 42’ Magri su rigore

Ammonita Barcella