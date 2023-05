Il 6° Triathlon Sprint Città di Salò va a Franco Pesavento e Alessia Orla

domenica, 28 maggio 2023

Salò – Dopo le ultime edizioni “piovose” il meteo ha regalato al 6° Triathlon Sprint Città di Salò una giornata impeccabile, con temperatura dell’acqua a 18 gradi e un sole che ha illuminato un percorso spettacolare, tra il Lago di Garda e le colline moreniche di San Felice del Benaco.

Lo scenario ideale per la vittoria di Franco Pesavento (Granbike Triathlon), primo nella categoria maschile, che ha tagliato il traguardo in 54:29. L’atleta di Asiago, classe 1997, già campione italiano di Winter Triathlon, è arrivato davanti a Michele Bortolamedi (K3 Cremona), secondo in 54:50 e Federico Murero (Tri team Brianza), terzo in 54:51.

“Per me è stata una buona gara, nel nuoto sono uscito un po’ indietro ma in bici ho recuperato e anche nella frazione di corsa sono riuscito a superare gli atleti di testa vincendo la gara” sottolinea Franco Pesavento.

Tra le donne Alessia Orla, classe 1992, (K3 Cremona) ha vinto col tempo di 01.00.20, seguita da Giada Stegani (T.D.Rimini) col tempo 01.01.05 e Tania Molinari (Piacenza Trivittorino) 01.02.38.

“Era la prima volta che gareggiavo a Salò, una location stupenda con un percorso bellissimo, che trovo davvero nelle mie corde. Per me è stata una gara sofferta ma alla fine ho portato a casa un gran risultato”, la dichiarazione a caldo di Alessia Orla.

Da sottolineare come sia in campo maschile che femminile i vincitori di quest’anno abbiano migliorato i tempi dei primi della scorsa edizione.

Erano 615 gli atleti alla partenza del 6° Triathlon Sprint Città di Salò, terza prova Coppa Lombardia Age Group e Coppa Lombardia Youth B e Junior. Tra i 493 uomini e le 122 donne, anche atleti provenienti da Brasile, USA, Francia, Gran Bretagna, Germania e Austria. Il concorrente più maturo era classe 1952, mentre il più giovane classe 2007.

Alle premiazioni erano presenti il presidente della Canottieri Garda Salò Marco Maroni con il direttore tecnico della sezione triathlon Massimo Ruffini, il vicesindaco di Salò Federico Bana, l’Assessore al Turismo del Comune di San Felice del Benaco Isabelle Riz e il vicepresidente della FiTRI Andrea Libanore.

“Al Triathlon Sprint Città di Salò non ti annoi mai, ce lo riconoscono tutti i partecipanti” racconta Marco Maroni, Presidente della Canottieri Garda Salò. “Quest’ultima edizione resterà davvero nei nostri cuori sia per l’altissimo numero di partecipanti sia perché abbiamo vissuto una gara praticamente perfetta. Organizzare un evento di questa portata richiede grandi sforzi ma per un risultato del genere ne vale la pena. Come Presidente sono orgoglioso di guidare un team formidabile, che ha curato ogni dettaglio senza sbavature”.

TUTTI I RISULTATI

La gara

La gara ha avuto inizio alle 13.00 dalla “spiaggetta delle Rive” per la prima frazione di nuoto di 750 m. Seconda frazione in bici: 20 Km su un percorso collinare che ha raggiunto il Comune di San Felice del Benaco passando per la panoramica Via Zette, e ritorno a Salò per l’ultima frazione di corsa da 5 Km. Il tracciato ha attraversato i vicoli del centro storico e lungolago, su una pavimentazione impegnativa che alterna marmo e sampietrini.