IHL Division I, sconfitta per l’Hockey Piné a Chiavenna

lunedì, 18 dicembre 2023

Chiavenna – Sconfitta amara per l’Hockey Piné, che cade contro il Chiavenna nella penultima giornata di ritorno del campionato di IHL Division I, disputatasi ieri, domenica 17 novembre. Il 3-1 a favore dei sondriotti maturato a fine partita è un risultato infelice per i trentini, che erano partiti col piede giusto, grazie alla rete firmata da Pertoldi al 13’. Un gol al quale i padroni di casa hanno risposto al 28′ del secondo tempo con la rete di Marini. Diversi sono stati i tentativi da parte dei ragazzi di Valcanover di riportarsi avanti, senza però riuscire a trovare la gabbia avversaria. Il raddoppio del Chiavenna è stato opera di una iniziativa di Podolskiy, che al 46′ ha ispirato nuovamente Marini, preciso davanti all’estremo difensore trentino. Al 58’ le tigri hanno poi incassato la terza rete per mano di Deanesi su assist di Rigoni.

Il Chiavenna si avvicina così il terzo posto della classifica. Con 23 punti, infatti dista ora soltanto di una lunghezza dalla squadra trentina, che rimane in terza posizione con 24. L’Ares Sport guarda tutti dall’alto in basso, seguito dal Vinschgau con 29 punti. In quinta posizione troviamo il Gherdeina con 17, mentre la sesta posizione è occupata dal Cadore. A chiudere la classifica ci sono il Valpellice con 12 punti ed il Milano con 0.

L’Hockey Piné sabato prossimo alle ore 18.40 sarà impegnato a Sesto San Giovanni contro l’HC Milano Devils, ultima sfida della prima fase.

I risultati dell’ottava giornata: Milano Davis – Valpellice 3-5, AHC Vinschgau Eisfix – Ares Sport 4-3, Cadore – Gherdeina 1-4, Chiavenna – Piné 3-1.

La classifica: Ares Sport 33, AHC Vinschgau Eisfix 29, HC Piné 24, HC Chiavenna 23, HC Gherdeina C 17, HC Cadore 15, HC Valpellice Bulldogs C 6 e Milano Devils 0.